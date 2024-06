Forino (Av): Le ricerche sull’Acquedotto Augusteo si arricchiscono con il rinvenimento di un’ antica monetina risalente all’ epoca romana

Il giorno 27 giugno, durante alcune ricognizioni campestri per l’individuazione del tracciato dell’Acquedotto Augusteo passante per Forino, nei pressi della località Laura, alcuni membri del Gruppo di Ricerca Passi sulla Via Campanina, tra cui Raffaele Biondi e il dott. Antonio Carpentieri, hanno fortuitamente rinvenuto un’antica monetina in simil bronzo con iscrizioni e bassorilievi che, con ampia probabilità, risale all’epoca tardo-romana. La monetina sarà consegnata nei prossimi giorni per la dovuta catalogazione all’esperto in numismatica, il Professor Angelo Cutolo, che ne dovrà decifrare il periodo e l’esatta datazione. Successivamente, le informazioni saranno trasmesse agli organi competenti per le valutazioni burocratiche del caso. La ricerca dell’Acquedotto Augusteo continua ad arricchirsi di importanti scoperte, come la recente riscoperta delle millenarie vestigia romane effettuata il 18 febbraio 2024 dagli speleologi D’Arienzo e Bocchino, sempre nei pressi del tratto in cui è stata rinvenuta la monetina. Questi ritrovamenti confermano il valore e l’importanza strategica che Forino e il suo territorio hanno rivestito sin dall’epoca tardo-romana.Daniele Biondi