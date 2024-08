Forino (Av): La Settima Edizione di ” È fest arret o’ Vic re’ Monache ” si regala il noto comico Massimo Cozzolino . L’ appuntamento è per Venerdì 30 Agosto

Diceva una nota canzone ” L’ estate sta finendo ed un anno se ne và” Questo vale anche per Forino che quest’ anno per la conclusione della già ricca ludica estate si regalerà un importante evento di comicità grazie al noto cabarettista Massimo Cozzolino che si esibirà nella cittadina irpina venerdì 30 Agosto alle ore 22.00 in occasione della Settima Edizione di “È Fest arret o’ Vic re’ Monache” Questo frizzante appuntamento, ormai tanto atteso da tutti i Forinesi e forestieri , si svolgerà da Venerdì 30 Agosto a Domenica 1 Settembre con tanta musica e stand gastronomici. Il paese irpino sarà animato da festa e spettacoli della tradizione popolare per tre sere ricche di iniziative. L’ evento si terrà nello stesso luogo degli anni passati ovvero dietro ” Il Vico delle Monache ” di cui l’ Associazione Culturale prende il nome.

Una tre giorni da vivere alla grande , la quale prevederà una serie di ospiti di cui già conosciamo i nomi . Ecco il programma completo.

Venerdì 30 direttamente da “ La sai l’ultima?” Il comico Massimo Cozzolino.

Sabato 31 il pubblico sarà intrattenuto dal gruppo “Folk e rock” con in aggiunta uno spettacolo country delle allieve della Professional Dance di Alessandra Vottariello

Domenica 1 settembre il tutto si concluderà con uno spettacolo canoro dei piccoli talenti guidati dai maestri Luigi Vecchiariello e Rosa Calienno e con le esibizioni delle allieve della Professional Dance…

A fare da cornice a tutto questo ci saranno inoltre il gioco del Toro Meccanico e del Palo della Cuccagna….

Intanto Forino già si proietta alla Prima Serata di Venerdì 30 Agosto allorquando Massimo Cozzolino maestro di comicità dal grande passato nella ribalta nazionale prima nelle tv private napoletane (ha partecipato al mitico Telegaribaldi), poi alla ‘La sai l’ultima?’ , farà trascorrere qualche ora di sana e tranquilla spensieratezza a chi sarà presente al suo importante evento . Daniele Biondi