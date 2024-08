La Comunità di Saviano Saluta Don Paolino: Celebrazione e Commozione per il XV Anniversario di Ordinazione Sacerdotale

La Parrocchia Immacolata di Saviano si prepara a vivere un momento di profonda commozione e partecipazione comunitaria. Sabato 14 settembre 2024, alle ore 19:30, si terrà una Santa Messa di saluto in onore di Don Paolino, in occasione del XV anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Questo evento non rappresenta solo un momento di festa e riflessione per l’intera comunità, ma anche un’opportunità per esprimere affetto e gratitudine verso un sacerdote che, negli anni, ha saputo farsi apprezzare per la sua dedizione, umanità e spirito di servizio.

La celebrazione eucaristica sarà seguita da un momento di festa, durante il quale i parrocchiani potranno condividere ricordi e auguri con Don Paolino, prima del suo nuovo incarico presso la Parrocchia Ave Gratia Plena, Basilica Madonna della Neve di Torre Annunziata.

La partecipazione all’ingresso di Don Paolino nella nuova parrocchia avverrà il 22 settembre, e per chi volesse unirsi, è stato organizzato un viaggio in pullman. I dettagli possono essere richiesti direttamente in parrocchia.

La preghiera riportata sull’annuncio, attribuita a Santa Teresa di Lisieux, riflette la profonda spiritualità e il legame che Don Paolino ha instaurato con la sua comunità: “O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro Cuore…” è l’incipit di una supplica che esprime il desiderio di protezione e benedizione per il cammino futuro di Don Paolino.

Questo evento segna dunque un passaggio importante non solo per Don Paolino, ma per tutti i fedeli che hanno condiviso con lui un percorso di crescita spirituale e comunitaria. La Parrocchia Immacolata si stringe attorno al suo pastore in un abbraccio collettivo, pronto a seguirlo con la preghiera nel suo nuovo incarico pastorale.