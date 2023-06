Forino (AV). La menzione d’onore alla memoria all’imprenditore Saverio De Maio fondatore dell’omonima azienda agricola.

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento 2023

L’Agricola De Maio aveva già ricevuto il Premio Eccellenze Imprenditoriali nel 2019

Saverio De Maio un uomo generoso e capace di intime e insospettate umiltà. Un imprenditore lungimirante che ha dato non solo il nome, non solo l’azienda: ha fatto crescere persone, che non smetteranno mai di ringraziarlo, perché riconoscono il valore di ciò che egli ha trasmesso. Ha trasformato, con il suo ingegno ed esperienza, dirupi in terre fertili, ha portato all’eccellenza il prodotto avellinese per antonomasia “ la nocciola”, ha valorizzato la castanicoltura e la ciliegia, ha creato un azienda di qualità. La sua esperienza, negli anni, è passata al figlio Vincenzo che sulle orme paterne ha fatto crescere e moltiplicare i “frutti” aziendali. Da 30 anni presente sul mercato, l’Agricola De Maio è specializzata nella coltivazione e nella commercializzazione di nocciole, noci, castagne e ciliegie. Azienda nota per l’ottima qualità dei suoi prodotti e per il rispetto dell’integrità del territorio di Forino in cui è nata e si è evoluta. Nel 2018 riceve il Premio Industria Felix un riconoscimento riservato alle eccellenze imprenditoriali e volto ad esaltare la capacità competitiva delle imprese attraverso le migliori performance gestionali. Nel 2019, il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Imprenditoria per la qualità dell’azienda e la particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Quest’anno la giuria del Premio Anfiteatro ha voluto riconoscere con una menzione d’onore il fondatoredell’azienda Saverio De Maio. Hanno ritirato il ricordo, la significativa scultura in cartapesta “ Ciliegio” realizzata in esclusivada Cettina Prezioso, i nipotini del compianto imprenditore forinese: “Un segno di stima e riconoscenza per il suo lavoro, per i grandi valori di famiglia e società che ha lasciato in eredità. Chapeau! “