L’avellinese Vella espone in Costa Rica

C’è anche l’irpino Generoso Vella tra i partecipanti alla mostra “Frida Kahlo attraverso i sentimenti” nel prestigioso Sleep Inn Hotel a San José, capitale del Costa Rica.

Si tratta della terza volta per Vella nel centro America. Un traguardo importante per l’artista avellinese che continua a collezionare partecipazioni importanti e a far conoscere la sua pittura con perseveranza e passione , due caratteristiche che gli consentono di arrivare anche in territori cosi lontani.

L’evento è organizzato dal comitato Encuentro de las Artes Plásticas presieduto da Johanna Diaz con cui da qualche anno è stata creata una fertile collaborazione .

Vella è uno dei tre italiani di questa mostra dedicata a Frida Kahlo, la piu’ grande pittrice messicana del XX secolo famosa per i suoi quadri surrealisti e per i conosciutissimi autoritratti che s’ispirano agli eventi drammatici della sua vita. Gli altri italiani sono Mariella Costa e Flora D’Angelo.

Una manifestazione che ha riunito insieme diverse nazioni e ha raccolto opere provenienti da varie localita’ del Messico , America centrale, Costa Rica , Panama ,Sud America ,Ecuador,Peperoncino,

Venezuela,Europa ,Italia ,Slovenia ,Austria ,Asia ,Singapure e Taiwan.

La mostra, è stata inaugurata lo scorso 12 maggio alla presenza degli artisti Leidyn Tenorio, Jose Fonseca , Irina Arce, Tere Cordero, Nan Céspedes e Marcela Molina accolti dalla curatrice Johanna Diaz.

Nel corso della serata ha conseguito un premio alla carriera Juan Manuel Áviña per i suoi 40 anni di attivita’. L’esposizione è visitabile fino al 9 di giugno.

Un bellissimo risultato per Vella che continua a fa parlare di sé attraverso esperienze di grande rilevanza sia in Italia , sia all’estero. L’artista ha aderito anche al progetto Cubic map e due sue opere saranno messe in vendita presso la galleria Art Sant Roch di Céret in Francia . Il ricavato sara’ devoluto a beneficio delle vittime della guerra in Ucraina.

Dal 9 giugno, infine, al Caffeoveggenza di Avellino, torna l’appuntamento con la Mail art ad Avellino , con Vella che quest’anno omaggera’ il confondatore del cubismo, Pablo Picasso, a 50 anni dalla morte, con una grande mostra da record: 313 artisti da 41 nazioni del mondo.