Forino (Av): La famosa ballerina ANBETA TOROMANI domani 12 Febbraio nella Città dei Sette Colli per gli esami di Danza della Max e Very Dance

Il mondo della Danza Classica forinese si illumina con la Ballerina , Insegnante e Professionista ANBETA TOROMANI che domani , Domenica 12 Febbraio sarà nella Città dei Sette Colli per sostenere gli esami delle funamboliche ballerine della Max e Very Dance.

Il sodalizio di Via Roma guidato dai Maestri Veronica De Angelis e Massimo Picariello accoglieranno graditamente la famosa artista, che avrà il delicato compito di giudicare il lavoro portato avanti dall’ entourage di questa Scuola di Danza irpina. Ma chi è Anbeta Toromani ? Ballerina professionista di 42 anni , è famosa per aver partecipato alla seconda edizione del talent show Amici di Maria De Filippi quando aveva 23 anni e poi aver lavorato come ballerina professionista del programma. Dopo tanti anni lontana dalla tv, Anbeta è tornata in modo ricorrente come giudice delle sfide del programma che l’ha resa famosa, Amici 22. Oggi veste ruoli di primo ordine sul palcoscenico della Danza Classica italiana, dov’è apprezzata per i ruoli di Prima Ballerina in molte opere teatrali in tutta Italia. Domani a Forino vestirà il ruolo di” giudice ” che già esercita con grande maestria nel TALENT SHOW AMICI. Daniele Biondi