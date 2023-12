Forino (Av): Il Comune Irpino entra a far parte del Distretto diffuso del Commercio ed arrivano già i primi fondi per le imprese

Con decreto dirigenziale n. 1195 del 13/11/2023 nell’elenco regionale di cui al comma 2, dell’art. 3 del Disciplinare attuativo approvato con DGR n. 387 del 2021., la Regione Campania dopo un iter molto lungo e poco agevole, ha finalmente riconosciuto il Distretto Diffuso del Commercio ” Bellezze d’ Irpinia” di cui Sei comuni complessivamente sono stati coinvolti. Oltre a quello di Monteforte capofila di Distretto , hanno partecipano alla sua costituzione , e sono entrati a farne parte anche Forino, Solofra, Sperone, Contrada e Mugnano del Cardinale. Una popolazione complessiva di 41.692 abitanti, 96,87 kilometri quadrati per una densità pari a 430,39 abitanti per Kmq, una delle più alte dell’intera provincia di Avellino. Complessivamente 4.273 il numero di imprese che insistono sull’area del Distretto Diffuso del Commercio “Bellezze d’Irpinia”, con una decisa pendenza verso i settori del Commercio, Servizi, Artigianato e Turismo che complessivamente ammontano a circa 3000.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali ed in effetti anche per Forino e le sue imprese si iniziano già ad intravedere i primi frutti . Difatti è di Mercoledì 29 Novembre Avviso Pubblico del Comune di Forino , facilmente rintracciabile sul sito istituzionale, circa la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economica delle MPMI Piccole e Medie Imprese localizzate nell’ambito del Distretto del Commercio di cui Forino è entrato a far parte. Plauso all’ Amministrazione Comunale di questo importantissimo risultato , nonché all’ Assessore Walter Apuzza che ne ha curato e seguito i dettagli. Daniele Biondi