Forino (Av): Ecco l’intero programma del Primo Festival dei Piccoli. Presente all’evento anche il conosciuto favolista Angelo Coscia

Manca poco meno di un mese ,ma il Programma del Primo Festival dei Piccoli della Città di Forino si è ormai delineato definitamente. Un evento, forse straordinario, forse unico nel suo genere almeno per quel che riguarda la Città di Forino e l’Irpinia. Infatti il 23 e il 24 giugno ci saranno due pomeriggi interamente dedicati alle fiabe, ai fumetti, alla Divina commedia e al mondo dei libri e della lettura. I Bambini al centro del “mondo” si potrebbe dire , dove la centralità di tutti e di ognuno sarà catapultata su di loro . Come in un evento fiabesco, non poteva mancare una location fiabesca . Vicolo San Francesco, nel cuore del centro storico della cittadina irpina dove orme di Regine, Principi e Principesse sembrano ancora calpestare il selciato di quel che fu il Principato di Forino ricalca appieno questo speciale identikit. Si parte Venerdì 23 giugno allorquando ci sarà uno spettacolo della famosa compagnia teatrale avellinese Puck Teatrè che accompagnerà due autrici Monica e Patrizia Lo Russo che hanno riscritto e illustrato La Divina commedia per bambini. Sempre il 23 giugno un nome ormai conosciuto a Forino, il professore Antonio De Feo e la sua bambolina Sofia, parleranno dell’importanza della filosofia e del ragionamento. Il tutto contornato da spettacoli e animazione firmato Colybrì di Ilenia Curcio. Sabato 24 Giugno il Festival si arricchirà invece con la presenza di due artisti d’eccezione: il famoso fumettista salernitano Luigi Mascolo che si renderà protagonista di un laboratorio di fumetti e Angelo Coscia, anche lui salernitano, che ci catapulterà nel mondo delle fiabe, in un viaggio fantastico con il suo spettacolo. Si Angelo Coscia conosciutissimo Scrittore di favole per bambini”, con una miriade di pubblicazioni che costellano la sua vita artistica. Chi lo conosce sa però che dietro ai suoi libri c’è tanto di più. La favola per lui rappresenta un reale strumento educativo e di espressione di un mondo emotivo ricco e variegato, che utilizza quotidianamente nel suo lavoro di Animatore sociale. Un artista del quale come asserisce la scrittrice e giornalista Dottoressa Laura Monteleone “è difficile trovare una definizione che racchiuda, magari in una sola parola, il profilo di Angelo Coscia. Scrittore di umanità, animatore di sogni? Bisogna accostarsi alla realtà che ha saputo creare come un prestigiatore, e che racconta come un giocoliere, per poter accedere alla ricchezza che mette a disposizione ogni giorno. Un invito a non perdere l’occasione, cominciando a orientarsi attraverso le sue stesse parole”.

Su questi importanti premesse si presenta a noi il Primo Festival dei Piccoli dell’ Città di Forino: diremo come una valigia di storie dove tutto diventerà fatato e dove la cultura sarà a misura di bambino arricchita con un ulteriore perla, vale a dire il museo dei quaderni di scuola e la mostra fotografica. Un evento unico in Irpinia e che al momento non trova precedenti. Daniele Biondi