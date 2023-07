Forino (Av): Domenica 30 Passeggiata Storica con Campania in Tour. L’appuntamento è alle ore 10.00 ” I Briganti nel Feudo Caracciolo.”

Domenica 30 Luglio sbarca a Forino, per la prima volta, un evento unico. Dalla collaborazione tra Info Irpinia e l’associazione Culturale Prospettive Forino, il centro storico di Forino si trasformerà in un palcoscenico dal quale si potrà ammirare tutta la bellezza del centro Storico. La passeggiata storica, dal titolo I briganti nel feudo Caracciolo, prenderà le mosse dalla villa comunale e su, fino a Gradoni Murato per poi proseguire nella congrega del Rosario. Cicerone di questo tour culturale, la vice presidente di Prospettive, Rosalia Spolverino che sarà affiancata da personalità d’eccezione come Paolo D’Amato e Nello Antonio Valentino di Bhumi Ceramica. La passeggiata si concluderà con uno spettacolo dei briganti tutto da vedere. “La finalità di questo evento, in programma da febbraio, è quello di far conoscere la bellezza di Forino, di portare e creare turismo a Forino” queste le parole della vice presidente che si fa anche da portavoce di tutta l’Associazione.

Quindi, evento da non perdere domenica 30 Luglio, dalla 10.00 al centro storico di Forino e i suoi briganti.