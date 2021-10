Forino (Av): Danni e criticità per il forte vento

Il forte vento di questi giorni non ha risparmiato Forino. Tante le problematiche accorse con la caduta di alberi, sopratutto in proprietà private, lampioni della pubblica illuminazione danneggiati. Anche la fatiscente facciata della malconcia ex Scuola Marconi, vergogna forinese ha riportato alcune conseguenze con la caduta di calcinazzi e canali di scolo acque, ovvero il marcio che di essi rimane. Ottimo il lavoro portato avanti dai Vigili del Fuoco della vicina Avellino, le squadre Enel in comunione con la società che ha in gestione la pubblica illuminazione. Persistono ancora criticità in via di risoluzione. Da. Bio

