Forino (Av): CORSO ROMA. La Strada Provinciale più vergognosa della Provincia di Avellino si trova a Forino. Nessuna soluzione neppure con l’avvento del nuovo Presidente Buonopane

Parole che corrono su parole, e buche che sbucano a dismisura. Avevamo pensato, auspicato, creduto, anzi ci eravamo illusi che con l’avvento del nuovo Presidente della Provincia Buonopane finalmente la situazione di Corso Roma di Forino ovvero Strada Provinciale 403 avrebbe finalmente dopo anni di segnalazioni trovato definitiva soluzione con i dovuti lavori di messa in sicurezza ed nuovo manto di asfalto , ma niente di niente . Come negli anni passati, così è adesso, anzi peggiorato ancora più l’indecoroso stato in cui versa questa strada provinciale che passa per Corso Roma via principale di Forino. Eppure vecchi e nuovi amministratori locali ci avevano riferito e ci riferiscono che questo lavoro è già cantierizzato, che ci sono già i fondi stanziati , e che l’ente Provincia verrà presto ad asfaltare la sua Sp 403. In verità sono cinque anni che i cittadini forinesi la stanno aspettando, ovvero da Giugno dell’ anno 2018. A questo punto davvero ci sorge il dubbio. Chi è , chi sono coloro i quali stanno barando , chi sta prendendo in giro i cittadini riguardo a questa arteria principale e di vitale importanza per tutti i Forinesi? Crediamo che sia le autorità provinciali che le autorità comunali debbano davvero dare una risposta ai cittadini forinesi che ogni mese pagano lautamente l’obolo per loro e per i loro palazzi. Ci spiace dirlo , ma veramente non vediamo

” Nulla di Nuovo sotto questo cielo” sia a livello di Amministrazione Provinciale, sia Comunale , riguardo alla questione posta . Torniamo di nuovo a definire Corso Roma di Forino, Strada Provinciale 403 , la strada più vergognosa e disastrata di Italia. Nessuno ce ne voglia.

Daniele Biondi

