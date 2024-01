Forino (Av): Annunciato ricorso al T.A.R. da parte del Sindaco Olivieri avverso il Provvedimento di Dimensionamento Scolastico della Regione Campania

Sul B.U.R.C numero n.3 del 04/01/2024 è stata pubblicata la DELIBERA n.816 del 29/12/2023 riguardante il cosiddetto Dimensionamento Scolastico. Smembrato l’ I.C Forino – Contrada con i suoi 700 alunni. Forino passa con l’ I.C. Serino, Contrada passa con l’ I.C. Aiello del Sabato. Una vicenda che fin dall’ inizio ha assunto contorni paradossali che però dalle prime voci di corridoio provenienti dal Comune di Forino passerà ora nelle aule di tribunale. Infatti come trapelato, già in queste ore si è all’ opera per impugnare il Provvedimento, per adesso, al T.A.R. Campania. Seguiremo gli sviluppi Da. Bio