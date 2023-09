Al Palazzo Orsini a Solofra, la presentazione del libro “Umberto Lombardi, maggiore dei Bersaglieri 1893-1943, un uomo d’onore, un uomo d’amore”

È in programma per oggi – 21 settembre 2023 – alle 18, nella suggestiva cornice di Palazzo Orsini a Solofra, la presentazione del libro “Umberto Lombardi, maggiore dei Bersaglieri 1893-1943, un uomo d’onore, un uomo d’amore” (Edizioni Novum Millenium), il libro scritto dalla storica Lucia Petrone che racconta, in maniera organica e dopo scrupolosa ricerca documentale, la storia di un uomo non a caso diventato eroe di guerra e oggi sepolto nel Mausoleo di Posillipo, a cui Solofra deve tanto.

E non è un caso che la presentazione di questo volume avvenga proprio oggi, nell’anniversario del violento e luttuoso bombardamento alleato su Solofra, compiuto il 21 settembre 1943. Il maggiore dei Bersaglieri Umberto Lombardi, napoletano, marito di Maria Luisa d’Aquino, scrittrice, poetessa e giornalista del Mattino, era stato ucciso pochi giorni prima a Serino, il 17 settembre. Si trattò di una feroce rappresaglia dei Tedeschi dopo la fine della guerra. Lombardi era a capo di un Battaglione di soldati accampato proprio a Solofra.

Il libro si avvale delle testimonianze del Conte Francesco Garzilli e di un contributo del figlio del Maggiore Lombardi, Luciano, giornalista parlamentare e già quirinalista della Rai.

Alla manifestazione di oggi pomeriggio – 21 settembre 2023 – a Solofra interverranno Antonio Incollingo, già commissario prefettizio di Solofra, Aldo Balestra, caporedattore del Mattino, Salvatore Morriale, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Guarini” di Solofra, l’autrice Lucia Petrone, Luciano Lombardi d’Aquino e l’attore Michele Maffei. Modera Marina Adinolfi.