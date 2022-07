Flumeri, Estate flumerese 2022 tra cerimonie religiose, tradizioni popolari e concerti all’aperto.

Il mese di agosto, un classico dell’ estate flumerese, è caratterizzato da feste religiose, concerti all’aperto di musica varia e quest’anno anche da eventi di tradizione popolare e culturale. Agosto però è anche il mese in cui ritornano gli emigranti dall’estero, richiamati dalla festività di S. Rocco e la costruzione del Giglio di grano, che si innalza in onore del Santo,

Nel 2020 e 2021, ci fu una stasi dell’ estate flumerese, dovuta al Covid-19, per cui quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Flumeri avvalendosi delle iniziative delle varie associazioni presenti sul territorio, ha patrocinato, con gli assessorati al turismo (Pasquale Moschella) e alle politiche sociali (Angela Masucci), una serie di eventi laici per far ritrovare alla comunità, un po di relax , dopo il periodo pandemico.

Come risulta, dal manifesto diramato dall’ Amministrazione Comunale, gli eventi clou, dell’Estate flumerese 2022 ,che animeranno Flumeri nel periodo agostano, si terranno dal 4 al 16 agosto, e termineranno con la serata finale del 27 agosto con la calata (smantellamento) del Giglio di grano . Fermo restando, altri eventi spontanei minori, che altri potranno mettere in campo.

Invece , le feste con più carisma religioso, si terranno, il 15 agosto con la con la processione di Santa Maria Assunta e il 16 agosto con quella di San Rocco, che richiama, anche fedeli dei paesi limitrofi. Il tutto , sotto l’imprimatur di Don Claudio Lettieri (Parroco di Flumeri/Trevico) e del coordinamento di Silvano Ciriello (Priore della Confraternita di San Rocco).

Carmine Martino