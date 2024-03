Firmato il protocollo d’intesa tra Accademia Irpina di Scienze Forensi e Forensic Group di Lecce.

In data odierna è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Accademia irpina di Scienze Forensi (Avellino) e Forensics Group ( Lecce) . A dare la notizia sono stati i rispettivi presidenti Prof. Salvatore Pignataro e il prof. Giuseppe Lodeserto. “In relazione alla comune finalità di promozione, valorizzazione e diffusione delle scienze forensi, ma anche con l’esigenza di sviluppare eventi, iniziative e progetti a favore degli associati a livello interregionale e nazionale – spiegano i rispettivi presidenti Pignataro e Lodeserto – si è convenuto che entrambe le associazioni possono utilizzare iscritti e formatori per eventi e iniziative, nonchè utilizzare i rispettivi loghi nelle attività di partenariato.” L’associazione nazionale Forensics Group con sede a Cavallino (LE) è leader nella promozione, formazione e ricerca nel settore della Criminologia, Investigazione e Sicurezza. “ L’Accademia irpina di Scienze Forensi sta programmando alcune iniziative in collaborazione con altri enti e associazioni, per tali motivi è importante uscire anche dal perimetro provinciale e regionale e dare la possibilità ai professionisti irpini iscritti di poter avere nuove ed importanti esperienze fuori dal proprio territorio.”