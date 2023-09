FestAmbiente 2023: dal 7 al 10 settembre torna l’ecofestival di Legambiente Avellino

Tutto pronto per la terza edizione di FestAmbiente l’ecofestival diLegambiente Avellino dedicato ai temi dell’ambientalismo scientifico.

Dal 7 al 10 settembre un ricco itinerario che toccherà le città di Atripalda, Avellino e Mercogliano.

Protagonisti di questa edizione i gesti, codici linguistici muti che si fanno portavoce della cultura della giusta transizione ecologica.

“Sarà una lettera dalla provincia di Avellino, una contrapposizione alla narrazione del deserto delle aree interne, dei giorni di riflessione sulla lotta alla crisi climatica” – le parole dei volontari impegnati da oltre due anni al contrasto delle problematiche ambientali della nostra provincia.

Si parte giovedì 7 alle ore 18:00 al Circolo della Stampa di Avellino con un dibattito dal titolo: “Transizione Ecologica: Fast or Slow?” con la presenza del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafaniche si confronterà con le esperienze del territorio. A seguire una cena di autofinanziamento per supportare le attività del circolo di Legambiente Avellino presso il ristorante Blacklamb ad Atripalda, non mancheranno i momenti di confronto grazie al “quizzone ambientalista” che metterà alla prova le conoscenze dei partecipanti. Tutti sono invitati a partecipare.

Venerdì 8 alle ore 18:00 l’appuntamento è nella Villa Comunale di Mercogliano con “La Fast Fashion proprio non ci piace”, l’incontro dedicato a uno dei settori più inquinanti del pianeta: quello della moda sempre più “veloce” e “usa e getta”. Al talk interverranno Martina Bianchi presidentessa di Legambiente Valle dell’Irno, Sarah Limone artista e designer con il progetto 22Designer e Armando Castiello, imprenditore e fondatore di Klima Vintage.

Sarà l’occasione per scambiarsi abiti e accessori usati (in buone condizioni) e donargli nuova vita.

Sabato 9 alle ore 10:00 si parte con “Xmas Strike – una protesta senza plastica” a Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. I partecipanti saranno impegnati in un flash mob per richiedere al Sindaco di Avellino, nuovamente, provvedimenti urgenti contro l’uso sconsiderato della plastica usa e getta. Nel pomeriggio alle 18:00 al Circolo Arci Avionica si terrà il dibattito “Le città plurali”, l’occasione per parlare di urbanistica come strumento di facilitazione alla transizione ecologica e alla tutela dei diritti, a seguire un Live Music allieterà la serata.

Grande finale domenica 10 alle ore 20:00 al Circolo Fortapasc di Atripalda, l’occasione per tirare le somma di quanto fatto e quanto ancora ci sarà da fare.

La cittadinanza è invitata a partecipare, sostenere le attività di Legambiente Avellino e offrire nuovi punti di vista tramite la partecipazione agli incontri formativi.