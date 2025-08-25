“Fede e colori: Altavilla Irpina in festa per San Pellegrino Martire”

Ad Altavilla Irpina la tradizione si rinnova, e il cuore del paese torna a battere all’unisono con il suo santo protettore. È l’anno giubilare della Speranza, e già dal mattino l’attesa si respira nell’aria: i vicoli si riempiono di gente, i balconi si ornano di fiori, le campane suonano a festa.

Dal santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli, lentamente, la statua lignea di San Pellegrino Martire avanza lungo la navata centrale. È un momento che commuove: il volto del santo, scolpito nel legno e nella fede di generazioni, incontra gli sguardi lucidi dei fedeli.

All’uscita, il cielo si illumina. Fuochi d’artificio e polveri colorate dipingono la sera sopra il santuario, come se persino le stelle volessero unirsi alla festa. La processione prende vita, si snoda per tutte le strade del paese: un fiume di gente, una catena di devozione. Ci sono i fedeli dei comuni vicini, ci sono gli emigranti tornati per l’occasione, richiamati dal desiderio di ritrovare il santo e le radici.

La Santa Messa segna il cuore della celebrazione. Quest’anno è stata resa ancor più speciale dal Patrocinio dei bambini: i più piccoli, condotti dai genitori, sono stati benedetti sotto il mantello di San Pellegrino, nella certezza di crescere protetti dalla sua grazia.

E ancora la processione continua, lenta e solenne, con i canti popolari che si mescolano alle preghiere, con le lacrime che diventano sorrisi, con i passi che battono sul selciato come un unico respiro.

Ad Altavilla Irpina, fede e tradizione si intrecciano. San Pellegrino non è solo un santo da venerare: è un amico, un compagno di viaggio, il custode di un popolo che ogni anno rinnova la sua promessa d’amore e di devozione. di Antonia Di Nardo