“Facciamo merenda con Babbo Natale”: Una dolce iniziativa della Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino

Il periodo natalizio è sempre stato un momento magico, e quest’anno la Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ha deciso di rendere la stagione ancora più speciale con un nuovo progetto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Aurigemma. L’appuntamento è fissato per il 16 dicembre 2023, a partire dalle 17:00, presso il centro commerciale Montedoro, dove avrà luogo l’evento intitolato “Facciamo merenda con Babbo Natale”.

L’iniziativa promette di portare gioia e divertimento a grandi e piccini, offrendo un’occasione unica di condivisione e festa in un ambiente accogliente e decorato a festa. L’evento non solo coinvolgerà la Confraternita di Misericordia, ma vedrà anche la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Comprensivo Aurigemma.

Un elemento centrale dell’evento sarà il mercatino natalizio, dove i visitatori avranno l’opportunità di esplorare una varietà di manufatti artigianali, oggetti e giocattoli in buone condizioni. Per coloro che desiderano partecipare attivamente, è possibile prenotare un banchetto per esporre le proprie creazioni. Questa è un’opportunità perfetta per artisti e artigiani locali con il desiderio di condividere il proprio talento durante la stagione delle festività.

La serata sarà arricchita da piccoli doni per tutti i partecipanti, creando un’atmosfera di generosità e condivisione propria del periodo natalizio. Sarà un’occasione per tutti i presenti di vivere lo spirito natalizio in compagnia, con la possibilità di fare acquisti unici e di qualità nel mercatino.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo banchetto, puoi contattare la Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ai numeri 3761917200 o 3761917229. Partecipa a “Facciamo merenda con Babbo Natale” e regala alla tua famiglia un momento di gioia, dolcezza e solidarietà in questa magica stagione natalizia.