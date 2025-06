Emergenza Caldo: Avviso di Criticità per Ondata di Calore dal 28 al 30 Giugno in Provincia di Avellino

Avellino, 27 giugno 2025 – Il Comune informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 08.00 di domani, sabato 28 giugno 2025, è stato diramato un avviso di criticità per rischio da ondata di calore valido per tutto il territorio della Campania, con particolare attenzione alla Provincia di Avellino. La durata stimata del fenomeno è di circa 54 ore, ovvero fino al pomeriggio di lunedì 30 giugno.

L’avviso, emesso dal Prefetto di Avellino e trasmesso ai Sindaci della provincia dall’Ufficio Territoriale del Governo – Area V Protezione Civile, richiama l’attenzione degli enti locali sull’elevato rischio per la popolazione dovuto alle temperature eccezionalmente elevate previste per i prossimi giorni.

Le autorità locali sono invitate ad attivare, nei limiti delle proprie competenze, tutte le misure di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione più esposta, in particolare anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche, come indicato nel Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute del Ministero della Salute.

Raccomandazioni alla Popolazione

Si raccomanda ai cittadini di:

• Evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (dalle 11.00 alle 17.00);

• Bere frequentemente acqua, evitando bevande alcoliche o troppo zuccherate;

• Indossare abiti leggeri, di colore chiaro e in fibre naturali;

• Limitare le attività fisiche all’aperto durante le ore calde;

• Prestare particolare attenzione a parenti o vicini anziani o soli, offrendo supporto se necessario.

Si invita a seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile.

Per eventuali emergenze contattare il numero unico di soccorso 112.