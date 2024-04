Elezioni europee: a Cesinali focus sul voto di giugno.

Nella frazione di Villa San Nicola un appuntamento dedicato ad amministratori locali e comunità per sensibilizzare sull’importanza del voto in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Si terrà sabato 20 aprile alle ore 9:00 presso il Centro di Aggregazione di Villa San Nicola – Cesinali, l’incontro “Verso le elezioni europee – L’importanza della partecipazione”.

Secondo gli ultimi sondaggi, solo il 50% delle persone è a conoscenza dell’appuntamento elettorale dell’8 e del 9 giugno. L’incontro in programma sarà un’opportunità per discutere l’importanza della partecipazione attiva e sul funzionamento della democrazia nel complesso meccanismo che regola le istituzioni europee.

L’evento è parte delle attività di comunicazione promosse dalla rete Costruire l’Europa con i consiglieri locali in collaborazione con il Centro Europe Direct Salerno.