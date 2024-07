Dolci napoletani: i più conosciuti al mondo

Napoli è una città rinomata per la sua ricca tradizione culinaria, che va ben oltre la famosa pizza. Tra le tante prelibatezze partenopee, i dolci napoletani occupano un posto speciale, conquistando palati in tutto il mondo con il loro sapore unico e la loro storia affascinante. Mentre visiti la città partenopea, magari visitando uno dei suoi tanti musei o monumenti, oppure mentre ammiri una delle opere degli street artist napoletani più famosi (Napoli è famosa anche per la sua arte urbana), un momento di relax e svago capita a tutti, e cosa c’è di meglio che assaggiare una delle bontà napoletane della nostra tradizione pasticcera?

Scopriamo insieme quali sono i dolci napoletani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Bentornati sul nostro portale!

1. Sfogliatella

La sfogliatella è uno dei dolci più iconici di Napoli. Esistono due varianti principali: la riccia e la frolla.

Dettagli

Sfogliatella riccia : realizzata con pasta sfoglia croccante e ripiena di ricotta, semola, canditi e vaniglia.

: realizzata con pasta sfoglia croccante e ripiena di ricotta, semola, canditi e vaniglia. Sfogliatella frolla : fatta con pasta frolla morbida e lo stesso ripieno della riccia.

: fatta con pasta frolla morbida e lo stesso ripieno della riccia. Origini: risalenti al XVIII secolo, create nel convento di Santa Rosa da Lima in Costiera Amalfitana e poi portate a Napoli.

2. Babà

Il babà è forse il dolce napoletano più conosciuto al mondo, famoso per la sua forma a fungo e il suo inconfondibile sapore al rum.

Dettagli

Impasto : soffice e leggero, simile a una brioche.

: soffice e leggero, simile a una brioche. Bagna : tradizionalmente al rum, ma anche disponibile con limoncello o altri liquori.

: tradizionalmente al rum, ma anche disponibile con limoncello o altri liquori. Storia: originario della Polonia, è stato introdotto a Napoli dai francesi nel XVIII secolo e rapidamente adottato dai napoletani.

3. Pastiera

La pastiera è un dolce tipico del periodo pasquale, ma ormai consumato tutto l’anno grazie al suo sapore inconfondibile.

Dettagli

Ingredienti principali : grano cotto, ricotta, zucchero, uova, canditi e acqua di fiori d’arancio.

: grano cotto, ricotta, zucchero, uova, canditi e acqua di fiori d’arancio. Preparazione : la pasta frolla racchiude un ripieno cremoso e profumato.

: la pasta frolla racchiude un ripieno cremoso e profumato. Tradizione: simbolo di rinascita e primavera, con origini che risalgono all’antica Roma.

4. Struffoli

Gli struffoli sono un dolce natalizio, formato da piccole palline di pasta fritta, ricoperte di miele e decorazioni colorate.

Dettagli

Impasto : realizzato con farina, uova, zucchero, burro e anice.

: realizzato con farina, uova, zucchero, burro e anice. Decorazione : miele caldo, confettini colorati, frutta candita.

: miele caldo, confettini colorati, frutta candita. Storia: di origine greca, sono arrivati a Napoli durante il periodo della Magna Grecia.

5. Zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe sono dolci fritti o al forno, preparati tradizionalmente per la festa di San Giuseppe il 19 marzo.

Dettagli

Base : pasta choux fritta o cotta al forno.

: pasta choux fritta o cotta al forno. Ripieno : crema pasticcera e amarene sciroppate.

: crema pasticcera e amarene sciroppate. Origini: le zeppole risalgono al XIX secolo, create dal celebre pasticciere napoletano Pintauro.

6. Delizia al Limone

La delizia al limone è un dolce raffinato che celebra i limoni della Costiera Amalfitana.

Dettagli

Base : pan di Spagna.

: pan di Spagna. Ripieno : crema al limone.

: crema al limone. Copertura : glassata con una leggera crema al limone.

: glassata con una leggera crema al limone. Storia: creata negli anni ’70 dal pasticciere Salvatore De Riso.

7. Torta Caprese

La torta caprese è un dolce al cioccolato e mandorle originario dell’isola di Capri.

Dettagli

Ingredienti principali : cioccolato fondente, mandorle tritate, burro, zucchero e uova.

: cioccolato fondente, mandorle tritate, burro, zucchero e uova. Texture : morbida e umida all’interno, croccante all’esterno.

: morbida e umida all’interno, croccante all’esterno. Origine: nata per errore negli anni ’20 quando un pasticciere dimenticò di aggiungere la farina all’impasto.

8. Roccocò

I roccocò sono biscotti duri e croccanti, tipici del periodo natalizio.

Dettagli

Ingredienti principali : farina, mandorle, zucchero, miele e spezie (cannella, noce moscata).

: farina, mandorle, zucchero, miele e spezie (cannella, noce moscata). Forma : a ciambella schiacciata.

: a ciambella schiacciata. Origine: creati nel 1320 dalle suore del Real Convento della Maddalena a Napoli.

9. Mustacciuoli

I mustacciuoli sono biscotti natalizi ricoperti di cioccolato.

Dettagli

Impasto : farina, miele, mandorle e mosto cotto.

: farina, miele, mandorle e mosto cotto. Ricopertura : cioccolato fondente.

: cioccolato fondente. Origine: diffusi in tutto il Sud Italia, i mustacciuoli napoletani hanno una forma a rombo.

10. Pasticciotto Napoletano

Il pasticciotto napoletano è un dolce di pasta frolla ripieno di crema pasticcera.

Dettagli

Base : pasta frolla.

: pasta frolla. Ripieno : crema pasticcera, talvolta arricchita con amarene o cioccolato.

: crema pasticcera, talvolta arricchita con amarene o cioccolato. Tradizione: originario di Lecce, ma molto amato anche a Napoli.

Conclusioni

I dolci napoletani sono una celebrazione della tradizione culinaria partenopea, un viaggio tra sapori autentici e storie affascinanti. Ogni dolce racconta una parte della cultura e della storia di Napoli, portando con sé un pezzo di questa meravigliosa città. Che tu sia un appassionato di dolci o semplicemente curioso di scoprire nuovi sapori, i dolci napoletani ti conquisteranno con la loro bontà.

