“DIO LO SA”, il nuovo album di GEOLIER, è finalmente di tutti.

È fuori ora – al link https://youtu.be/KwEauy4y3gI – anche il videoclip della title-track: diretto da Matteo “Baglyo” Baglioni, è una diapositiva di uno dei pezzi più rappresentativi dell’album. Un brano rap, crudo, non poteva che essere accompagnato da un video iconico, girato tra i palazzi, le chiese e i volti che rendono Napoli unica al mondo. GEOLIER, dallo Stadio Maradona, dove tra qualche giorno scriverà un altro pezzo di storia, attraversa le strade della sua città, con la consapevolezza di una maturità raggiunta. Tutto il resto, che non si può comprendere, solo Dio lo sa.

Il rapper ha annunciato due appuntamenti unici in cui incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo disco: domenica 9 giugno a Milano (ore 16.00 – Mondadori Piazza Duomo) e lunedì 10 giugno a Napoli (ore 17.00 – CC Vulcano Buono, Nola).

Queste le tracce e i feat di “DIO LO SA” (Warner Music Italy) – disponibile in digitale e nei vari formati Cd e doppio vinile al link https://geolierofficial.lnk.to/diolosa -, svelati durante la serata di mercoledì 5 giugno dal rapper durante una diretta dalle gradinate dello Stadio di Napoli, mentre i suoi fan ascoltavano in anteprima in Piazza Ciro Esposito il nuovo album:

PER SEMPRE (prod. Michelangelo) IDEE CHIARE feat. Lazza (prod. Dat Boi Dee, Finesse) EL PIBE DE ORO (prod. Poison Beatz) SI STAT’TU (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats) IO T’O GIUR’ feat. Sfera Ebbasta (prod. Dardust) PRESIDENTE (prod. Dat Boi Dee, Kermit) UNA COME TE (prod. Dat Boi Dee) EMIRATES (prod. Poison Beatz, Geenaro, Ghana Beats, Giuszy) UNA VITA FA feat. Shiva (prod. Mace, Shune) EPISODIO D’AMORE (Dat Boi Dee, Takagi & Ketra) 6 MILIONI DI EURO FA (skit) (prod. Dat Boi Dee) 357 feat. Guè (prod. Dat Boi Dee, Cerul67) DIO LO SA (prod. Dat Boi Dee) BELLA E BRUTTA NOTIZIA feat. Maria Becerra (prod. Geenaro, Ghana Beats, Maxzwell, Poison Beats) GIÀ LO SAI feat. Luchè (prod. Dat Boi Dee) SCUMPAR (prod. Yung Snapp, Poison Beatz, Sewsi) I P’ME, TU P’TE (prod. Michelangelo) NU PARL, NU SENT, NU VEC (prod. Poison Beatz) CLS feat. Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade (prod. Dat Boi Dee) L’ULTIMA POESIA feat. Ultimo (prod. Takagi & Ketra, JVLI) FINCHÈ NON SI MUORE (prod. Poison Beatz)

In “DIO LO SA”, Geolier ha voluto al suo fianco i suoi colleghi e amici di sempre – Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo – e la star argentina Maria Becerra. 21 pezzi, un’opera magna per un disco in cui poter dare voce a tutto se stesso: passando da banger e veri e propri esercizi di stile ad aperture melodiche, dalla realness del rap – in cui flexare come un vero disco urban impone – a pezzi d’amore, di cui il rapper non poteva fare a meno.

Questa volta l’artista ha fatto le cose in grande anche a livello di produzioni: accanto ai fedelissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz – il cui tocco è presente in ogni traccia per uniformare e mantenere il sound caratteristico dell’artista – ha coinvolto anche alcuni tra i producer più importanti e in hype della scena insieme a firme internazionali e giovani producer che si stanno facendo strada in Italia e all’estero.

Geolier si prepara anche al suo prossimo tour, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).

Info su www.magellanoconcerti.it.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo ultimo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni – 63 dischi di platino e 28 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ULTIMA POESIA” che lo vede insieme a ULTIMO, a oggi certificato platino. Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso è pronto a infiammare l’estate con il suo “GEOLIER LIVE 2024”.