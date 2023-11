Dal Krav Maga alla Consapevolezza: Il Maestro Raffaele Lettieri in prima linea contro la Violenza sulle Donne”

La settimana di iniziative contro la violenza sulle donne, conclusasi ieri, 25 novembre, ha visto il Maestro di Krav Maga Raffaele Lettieri di San Felice a Cancello protagonista di una serie di appuntamenti significativi. Attraverso la pratica delle tecniche di difesa personale, il Maestro Lettieri ha affrontato il delicato tema della violenza, mettendo in luce l’importanza della prevenzione, della sensibilizzazione, della formazione e della promozione di percorsi di autodifesa.

Il coinvolgimento diretto del Maestro Lettieri si è esteso a diverse tappe, con particolare attenzione alle scuole, come quella di Solopaca, e a centri di aggregazione, tra cui la Biblioteca Comunale di Telese Terme. Forum presso Montoro (Av) e numerose palestre hanno ospitato le sessioni di Krav Maga, offrendo un’opportunità di apprendimento pratico e coinvolgente su tematiche cruciali come il femminicidio e il bullismo.

Nonostante il coinvolgimento attivo in diverse località, sorge un leggero disappunto per non aver visto il Maestro Lettieri impegnato sul suo territorio, in concomitanza con le manifestazioni a tema che si sono svolte nella zona. La partecipazione a eventi locali avrebbe potuto amplificare ulteriormente il messaggio di consapevolezza e impegno contro la violenza sulle donne.

Il Maestro Raffaele Lettieri ha dimostrato non solo competenza nelle tecniche di difesa personale, ma anche una sensibilità profonda verso le questioni sociali, portando avanti una campagna che va oltre la palestra e si estende alla promozione di un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. La sua presenza nelle scuole, nei centri di aggregazione e nelle palestre ha contribuito a diffondere un messaggio di consapevolezza e responsabilità, mettendo in luce l’importanza di un impegno collettivo nella lotta contro la violenza sulle donne.