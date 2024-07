Criticità del Plesso Succursale di Via Garibaldi a Nola: Un Appello per Interventi Urgenti

Con i lavori di ristrutturazione in vista per la sede centrale di via Dei Mille 117 a Nola, che inizieranno nei prossimi mesi con un budget di circa 700.000 euro, emergono preoccupazioni significative riguardo al plesso succursale di via Garibaldi n. 6. In attesa di un calendario dettagliato delle opere previste, sono state segnalate diverse criticità che necessitano di interventi urgenti.

Problemi Strutturali e Logistici

Tra le principali criticità riscontrate, si evidenziano:

Impermeabilizzazione : La mancanza di impermeabilizzazione del solaio sovrastante l’atrio e delle pareti esterne che interessano l’ufficio di Presidenza e il servizio igienico annesso rappresentano un problema grave, con potenziali danni strutturali e condizioni di disagio per il personale e gli studenti.

: La mancanza di impermeabilizzazione del solaio sovrastante l’atrio e delle pareti esterne che interessano l’ufficio di Presidenza e il servizio igienico annesso rappresentano un problema grave, con potenziali danni strutturali e condizioni di disagio per il personale e gli studenti. Scarichi dell’Acqua Piovana : La mancata pulizia delle vie di scarico dell’acqua piovana nell’edificio e nella palestra coperta annessa potrebbe causare allagamenti e ulteriori danni strutturali.

: La mancata pulizia delle vie di scarico dell’acqua piovana nell’edificio e nella palestra coperta annessa potrebbe causare allagamenti e ulteriori danni strutturali. Spazi per Laboratori : La carenza di spazi adeguati per la realizzazione di laboratori specifici, tra cui agraria, meccatronica, sostegno, fotografia, informatica (attualmente inutilizzabile a causa di infiltrazioni), e linguistico, compromette gravemente l’offerta formativa e didattica.

: La carenza di spazi adeguati per la realizzazione di laboratori specifici, tra cui agraria, meccatronica, sostegno, fotografia, informatica (attualmente inutilizzabile a causa di infiltrazioni), e linguistico, compromette gravemente l’offerta formativa e didattica. Comunicazioni Interne : L’assenza di un sistema di interfonia tra gli ambienti del piano terra e del piano superiore ostacola la comunicazione e il coordinamento interno.

: L’assenza di un sistema di interfonia tra gli ambienti del piano terra e del piano superiore ostacola la comunicazione e il coordinamento interno. Ascensore per Disabili: Il mancato collaudo dell’ascensore attrezzato per disabili motori limita l’accessibilità e l’inclusività della struttura.

La Richiesta del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Serpico, ha reiterato la richiesta di ottenere gli ambienti di via Garibaldi per l’Istituto Superiore “Masullo-Theti” di Nola, in vista della scadenza del contratto d’uso il 31/08/2024. Questa richiesta è motivata dall’esigenza di evitare un doppio turno delle lezioni qualora i lavori nella sede centrale si protraggano fino al mese di settembre, rendendo il plesso succursale una soluzione indispensabile per mantenere il solo turno diurno.

Un Appello per il Futuro

La soluzione delle criticità sopra menzionate è fondamentale per garantire un ambiente di apprendimento sicuro ed efficace. Il plesso succursale di via Garibaldi rappresenta una risorsa cruciale per la comunità scolastica durante il periodo di ristrutturazione della sede centrale. Interventi tempestivi e adeguati possono prevenire disagi significativi e assicurare la continuità delle attività educative.

Le autorità competenti sono invitate a prendere in considerazione queste necessità e a fornire il supporto necessario per affrontare le criticità segnalate. Il futuro della formazione a Nola dipende anche dalla capacità di rispondere prontamente a questi bisogni infrastrutturali e logistici.

Prof. Vincenzo Serpico Dirigente Scolastico