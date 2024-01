Corso di Preparazione al Concorso 2024 per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: Verso il Successo Professionale

Il prossimo concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado rappresenta un’importante opportunità per coloro che aspirano a intraprendere la carriera nell’insegnamento. Per garantire una preparazione completa e competente, il Corso di Preparazione proposto si presenta come un valido alleato per i candidati che vogliono affrontare le prove con sicurezza e padronanza delle materie previste.

Obiettivo del Corso:

L’obiettivo primario del Corso è fornire una formazione di alto profilo, consentendo ai partecipanti di affrontare le prove concorsuali con piena competenza. Attraverso un approccio completo alle materie specificate nell’Allegato A (Parte generale) del D.M. 205 del 26/10/2023, il corso mira a preparare i candidati a padroneggiare ogni aspetto richiesto dal concorso.

Destinatari:

Il Corso è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare al concorso ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sia i neolaureati che chi è già inserito nel mondo della formazione sono invitati a partecipare, trovando in questo percorso un supporto fondamentale per il successo.

Contenuti:

I contenuti del Corso seguono le specifiche dell’Allegato A (Parte generale) del D.M. 205 del 26/10/2023, comprendendo tutte le materie necessarie per affrontare le prove concorsuali con successo. Gli argomenti trattati sono studiati con attenzione e dettaglio, offrendo una panoramica esaustiva delle tematiche richieste.

Formatori:

Il team di formatori è composto da docenti esperti nel settore della preparazione concorsuale, con una significativa esperienza nell’insegnamento. Il coordinamento didattico è affidato alla competenza della Dirigente Scolastica Angela Elia, mentre la supervisione scientifica è a cura del Prof. Riccardo Fragnito, Ordinario di Didattica Generale.

Modalità di Fruizione:

Il Corso viene erogato in modalità di e-learning sincrona interattiva, offrendo ai partecipanti la flessibilità di accedere ai materiali didattici attraverso una piattaforma dedicata. Questa modalità consente di seguire le lezioni e di interagire con i formatori senza vincoli di spazio e tempo.

Costi e Contatti:

Il costo del Corso è di €500,00. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il team tramite l’indirizzo email csmarco.polo2021@gmail.com o chiamare il numero 3351564809. https://www.uniformando.it/wp/concorso-2024-corso-di-preparazione-scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado/

Prepararsi al concorso diventa un percorso stimolante e completo grazie al Corso di Preparazione, un investimento verso il proprio futuro professionale nella scuola secondaria di primo e secondo grado.