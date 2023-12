Coppa Italia Serie C. Avellino fuori ai quarti, dopo i tempi supplementari passa la Lucchese

Avellino-Lucchese 0-1 dts

Avellino (3-5-2): Pane; Casarini, Benedetti, Mulé; Sannipoli (13′ pts D’Amico), Dall’Oglio (38′ st Cancellotti), Pezzella (38′ st D’Angelo), Maisto (27′ st Mazzocco), Falbo; Sgarbi (3′ sts Fusco), Marconi (27′ st Gori). A disposizione: Pizzella, Nosegbe-Susko, Rigione, Armellino, Palamara. All. Pazienza.

Lucchese (3-4-3): Coletta; Merletti, Gucher, Benassai (1′ st Tiritiello); Sueva (25′ st Quirini), Djibril, Tumbarello (10′ pts Cangianiello), Visconti (1′ pts Perrotta); Guadagni (39′ st Rizzo Pinna), Yeboah, Romero (25′ st Magnaghi), A disposizione: Chiorra, Berti, Toma, F. Russo, Alagna, Quochi, De Maria. All. Gorgone.

Arbitro: Lovison di Padova.

Assistenti Nigri di Trieste e Laghezza di Mestre.

Quarto Uomo: Leone di Barletta.

Note: ammoniti Djibril, Yeboah Pane, Magnaghi, Merletti, Perrotta; recupero p.t. 2′, s.t. 5′, p.t.s. 1′, s.t.s. 1′.

Rete: 7′ pts Yeboah

di Lucio Ianniciello

L’Avellino ai quarti di Coppa Italia si deve inchinare alla Lucchese che passa in il turno con un gol di Yeboah nel primo tempo supplementare. Lupi sfortunati con un legno colpito e un rigore che doveva starci ma i toscani non rubano nulla.

Biancoverdi senza i vari Ghidotti, Cionek, Ricciardi, Tito, Palmiero, Patierno e gli indisponibili Varela, R. Russo e Tozaj. In attacco Sgarbi e Marconi. Un minuto di raccoglimento per la morte del campione del Napoli Antonio Iuliano. La prima azione pericolosa è di Djibril dopo una manciata di minuti, si incunea in area e viene bloccato. Dopo una timida reazione dei lupi, con colpo di testa di Marconi, bloccato agevolmente da Coletta, un errore di Pezzella innesca Yeboah, diagonale largo. Il match non offre grandi spunti nel seguito, bisogna giungere al 29′ per registrare una grande parata di Pane su conclusione di Guadagni dentro l’area avellinese. Passano 4′, ancora un duello Guadagni-Pane, il portiere fa sua la sfera sul tiro radente dell’ex di turno. L’Avellino si fa pericoloso al 40′ con una punizione di Dall’Oglio indirizzata nel sette e deviata miracolosamente da Coletta e al 41′ quando Benedetti coglie la traversa da azione di calcio d’angolo, nel prosieguo mani di un giocatore del team ospite su cui l’arbitro inspiegabilmente sorvola. Al 45′ altro prodigio di Coletta, intercetta un diagonale a palombella di Falbo. Poi l’affondo di Sgarbi non trova degna sorte.

Ricomincia forte la Lucchese che non sfrutta a dovere un errore avversario. Al 53′ l’Avellino risponde con una staffilata di Dall’Oglio, a lato. Replica Marconi, tiro deviato in corner. I toscani, invece, cincischiano in area irpina trovando opposizione. Ci prova Sannipoli a sbloccare il match, palla sull’esterno della rete. Dopo i due cambi degli ospiti, Pazienza butta nella mischia Mazzocco e Gori per Maisto e Marconi. Nel mezzo proprio il subentrato Magnaghi, per la Lucchese, sfiora il palo alla sinistra del portiere irpino. Entrano per i lupi pure D’Angelo e Cancellotti. Cinque i minuti di recupero, tiro dalla distanza di Mazzocco, alto non di molto. Finiscono i tempi regolamentari.

Partono i supplementari e al 97′ segna la Lucchese: palo e tap in vincente di Yeboah. Reagisce l’Avellino con un tentativo di Gori, non preciso. Poco altro nel secondo tempo supplementare se si eccettua un sinistro di Mazzocco, sul quale Coletta fa buona guardia. Finisce 0-1, i lupi salutano la manifestazione tricolore, Lucchese in semifinale.