Maltempo: da domani torna la pioggia in Campania, scatta allerta

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, in vigore dalle 22 di oggi, mercoledì 13 dicembre, alle 22 di domani, giovedì 14 dicembre. L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le previsioni indicano precipitazioni sparse, talvolta a carattere di rovescio o temporale, localmente intense. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione, potendo essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Una particolare attenzione deve essere rivolta al rischio idrogeologico. Le principali conseguenze previste includono allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta di massi e frane, soprattutto in condizioni di fragilità del suolo.

Considerando le raffiche di vento e le possibili grandinate, si raccomanda di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili e temporanee esposte alle sollecitazioni.

Si invitano i Comuni interessati a attivare i Centri Operativi Comunali e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei fenomeni previsti, in conformità con i rispettivi piani comunali di protezione civile. La collaborazione e la partecipazione della cittadinanza sono fondamentali per affrontare al meglio eventuali situazioni critiche.

La sicurezza e la prevenzione devono essere le priorità durante il periodo di allerta, e la popolazione è incoraggiata a seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria incolumità e quella della comunità.