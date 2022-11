Contrada( Av): Paese in festa per la conquista della Coppa Italia di Rally del team Laudati-Ascione

La Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2022 è da sempre uno degli eventi nazionali più attesi in questa disciplina la quale racchiude milioni di appassionati da Nord , Sud ed Isole . Quest’ anno e’stata la regione Lazio sul circuito Cassino-Pico, a fare da teatro a questo entusiasmante e particolare evento. Organizzato da M33 , lo stesso e ‘ andato in scena nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 Novembre c.a ed ha visto gareggiare ben 153 partecipanti con le loro diverse scuderie , provenienti da tutto lo stivale e darsi battaglia nella “finalissima” nella rispettiva categoria. Per la Regione Campiania per la categoria Classe Rs16Plus, tra gli altri era presente l’ Equipaggio Laudati-Ascione , Team Laudati Corse Scuderia Power Car Competitor che sbaragliando la concorrenza di tante altre più quotate scuderie italiane , si è riuscito ad aggiudicare la prestigiosissima Coppa Italia di categoria. Evidente la soddisfazione di tutta Contrada e del Sindaco De Santis che ha accolto trionfalmente in Piazza del Carmine la Scuderia Laudati- Ascione ed alla quale ha voluto riservare queste intense e sentite parole per questo prestigiosissimo risultato “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.

Degno tributo questa mattina del popolo contradese al team Laudati dopo il successo e la vittoria nazionale di Cassino.

Ai fratelli Laudati e al copilota Giovanni Ascione i ringraziamenti personali e di tutta l’Amministrazione Comunale per aver portato alla ribalta nazionale il nome di Contrada.

Il lavoro e la professionalità di queste persone trova con la vittoria di ieri il giusto riconoscimento ed è il segno inequivoco che solo con l’unione e la ferma volontà è possibile raggiungere nella vita ogni obiettivo.

Da ultimo, ma non con minore importanza, va salutato e ringraziato il capo team Armando Laudati, storico titolare della omonima autofficina meccanica con sede in Atripalda, perché è da lui che i figli hanno degnamente tratto passione, volontà e dedizione al lavoro.

#unitisempre #insiemepossiamotutto #lalberobelloharadiciforti

CONTRADA VOLA!”

Daniele Biondi