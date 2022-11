AVELLA. Riparte #ioleggoperché per l’I.C.S.“Mons .P. Guerriero”

L’I.C.S.“Mons.P.Guerriero” di Avella ha aderito alla grande raccolta libri promossa da #ioleggoperché, l’iniziativa volta all’arricchimento delle biblioteche scolastiche, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura, in collaborazione col Ministero dell’Istruzione. Tra il 5 e il 13 novembre 2022 chiunque lo desideri potrà recarsi nella libreria Mondadori di Avella per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo al fondo librario di uno dei tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). Queste le parole del Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Gagliotta: “I libri dati in dono dal pubblico alla biblioteca scolastica saranno il punto di partenza di un percorso che si avvierà con la campagna di raccolta e proseguirà per l’intero anno scolastico con letture ad alta voce, laboratori, incontri con gli autori, spettacoli e attività messi in moto proprio dai libri, il cui valore culturale e formativo è ancora oggi insostituibile. L’amore per la lettura può nascere in diversi modi, da una casa piena di libri, dalle giornate passate in una libreria magari scoperta per caso, ma anche e soprattutto da quell’insegnante che ha saputo trasmettere la passione per i libri e la loro capacità di essere dei magici contenitori pieni di avventure straordinarie. L’educazione alla lettura, dunque, trova il suo naturale spazio tra i banchi di scuola ”.