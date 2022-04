Contrada (Av): Grande festa per il “ritorno” della processione di Maria Santissima di Monserrato

Baciata da un sole muliebre, accarezzata da una leggera brezza frizzantina, la Madonna di Monserrato di cui la cittadina di Contrada è da secoli devota, torna a “calcare” le strade, i vicoli contradesi in un’emozione, una commozione , un’ attesa troppo lunga durata tre anni, da quando causa Pandemia COVID la Madre di Dio era rimasta nella Chiesa a lei dedicata nel rione Ospedale, attendendo e proteggendo a prescindere la sua amata gente. Ieri come da tradizione “liberata” dagli intoppi sanitari e di legge di nuovo in processione accompagnata da bambini, adulti ed autorità locali. Anche il Sindaco di Contrada De Santis ha voluto esprimere questo profondo sentimento d’amore e di devozione verso la Madre Celeste. “Non esistono parole idonee per descrivere un’emozione; non esistono frasi idonee per far rivivere un’emozione; le emozioni vanno condivise con le persone care, vissute intensamente secondo dopo secondo per poi essere custodite nel profondo del proprio cuore e dei propri ricordi.Viva sempre Maria – Viva i Contradesi – Viva l’associazione Maria di Monserrato e San Michele – Grazie al vescovo di Avellino – Grazie Don Ovidiu Nitu – Grazie ai Carabinieri di Forino sempre presenti – Grazie ai volontari della ProCivis sezione di Contrada”. Daniele Biondi

