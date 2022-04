AVELLA. “Una notte al Museo”, successo per le visite itineranti spettacolarizzate al museo “Mia”. I ringraziamenti degli organizzatori

“Alla fine di un percorso i ringraziamenti suonano di scontato, di banale. Nel nostro no. Perché il nostro è stato veramente un viaggio straordinario. Un viaggio fatto di sorrisi, di sguardi, di approfondimenti, di ironia, di critica. Nel nostro immaginario i Musei non sono solo reperti dietro un cordone rosso. Spesso ci si approccia ad essi con timore, con austerità, finendo per considerarli luoghi bui e quindi allontanandosi; abbiamo provato invece a restituire la gioia della cultura, della bellezza a quei reperti perché, semplicemente, dietro ognuno di essi c’era una storia di una donna o di un uomo vivo, una persona che sognava, che sperava , che amava che si disperava…ma VIVA!

Abbiamo creato il personaggio della guida apparentemente superficiale ed ignorante ma che denuncia tanti vizi e incongruenze di questa nostra realtà ma che, comunque, col sorriso approfondiva la storia dei reperti. Abbiamo dato voce a Francesca De Abella, una donna forte e sensibile, abbiamo conosciuto, grazie al Cavaliere, la leggenda del castello di Avella, abbiamo incontrato una Beatrice un po’ particolare e infine approfondito il tradimento a Giulio Cesare. Un’idea semplice ma che ci ha restituito il gusto di fare teatro di qualità perché abbiamo incontrato un pubblico speciale come voi. 15 spettacoli – 15 pubblici – 15 paure – 15 trionfi!

Allora grazie grazie grazie alla sovrintendenza che ci ha autorizzato e sostenuto moralmente. Al comune di AVELLA nell’amministrazione tutta, il sindaco Biancardi, l’assessore alla cultura Caruso, il vicesindaco Anna Alaia, la dottoressa Loiola responsabile del MIA, all’architetto Maiella, ai nostri partners AVELLARTE, Nelly, Michele, Marco in particolare che con professionalità e serietà hanno gestito il tutto. A Ernesto Estatico e Francesca Morgante attori insostituibili vera anima di questa follia e alla nostra produzione che con fatica e senza finanziamenti alcuni riesce, in barba al periodo, a fare delle produzioni innovative e sensibili.

Grazie di cuore… Le vostre parole, i vostri applausi sinceri, i vostri grazie i vostri commenti ci convincono giorno per giorno di aver fatto la scelta giusta. A presto (è una promessa)”. Nicola Le Donne

adsense – Responsive – Post Articolo