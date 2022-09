Comunicato Stampa Fratelli d’Italia del Baianese – Ringraziamento elezioni politiche

Fratelli d’Italia del baianese, a conclusione di una sempre difficile campagna elettorale, in special modo per le nostre aree dove il centrosinistra ha la gestione totale della cosa pubblica, nonostante ciò non solo FdI ma il centrodestra tutto si è imposto nettamente sulla coalizione di centrosinistra a guida PD. Noi tutti dirigenti locali e provinciali del Baianese intendiamo ringraziare in primis i cittadini che hanno scelto e creduto nel progetto politico di Fratelli d’Italia ed esprimiamo la nostra soddisfazione per i risultati che riteniamo entusiasmanti, vista la netta affermazione ottenuta nel nostro territorio. Dati che indicano un netto segno di stima e fiducia dei cittadini nei confronti di Giorgia Meloni. Per Il risultato conseguito, non si può non ringraziare i cittadini ma non va dimenticato l’impegno dei tanti che ci hanno creduto da tempi non sospetti. Infatti nel Baianese vi è un crescendo di consensi per Fratelli d’Italia dalle Europee del 2019, con la successiva costituzione del Circolo del Baianese e del gruppo consiliare di FdI in seno al consiglio comunale di Baiano rappresentato dal dott. Carlo Mascheri, passando per le regionali del 2020 con la candidatura e la buon affermazione dell’Avv. Beatrice Colucci, nonostante la quasi totalità stava con De Luca e il centrosinistra. Inoltre nelle successive tornate elettorali per le elezioni amministrative, si sono aggiunti tre consiglieri comunali: Pasquale Muccio a Sperone (dirigente provinciale), Beatrice Colucci a Baiano (Vice coordinatore provinciale di FdI) e Pellegrino Peluso a Sirignano (dirigente provinciale e Pres.provinciale di Gioventù Nazionale). Un grazie al portavoce Pietro Paolo Rozza e a tutti gli iscritti del circolo di FdI di Mugnano del Cardinale, al costituendo Circolo di FdI di Quadrelle nelle persone di Biagio Ferrara e Domenico Fiore, agli amici di Avella Guerino Silvestri e Mario Montanile che hanno fortemente sostenuto Fratelli d’Italia, e a Enzo Pecorelli (dirigente provinciale) tra i fondatori del gruppo FdI del baianese.

Tutto ciò ancora una volta inorgoglisce tutto il gruppo dirigente di FdI del Baianese, che come sempre si farà carico della responsabilità di portare risposte alle problematiche che insistono sul nostro territorio da molti anni, invitando gli eletti Cirielli, Rotondi, Cosenza e Matera a confrontarsi con il nostro territorio per segnare nettamente la differenza con chi in questi anni ci ha disamministrato. Rinnovando il nostro più sentito GRAZIE a tutti i cittadini, Auguriamo un buon lavoro a tutti, riconfermati e neoeletti di Fratelli d’Italia consapevoli che gli eletti, supportati dalla loro competenza e professionalità, sicuramente, rappresenteranno tutti i cittadini, aldilà del colore politico, e lo dimostreranno sul campo con l’impegno e la collaborazione. Un ricordo ed una dedica speciale, in questi giorni di vittoria, va a tutti coloro che oggi non ci sono più e che negli anni anche in quelli più difficili ci hanno sempre creduto.