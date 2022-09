 Alto impatto a Torre Annunziata.

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie de Simone, Cuparella, Settetermini, Vittorio Veneto e Pastore e in viale Marconi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 156 persone, di cui 74 con precedenti di polizia, e controllati 57 veicoli; inoltre, durante un controllo in un’agenzia di scommesse di piazza Risorgimento, gli operatori hanno sorpreso una persona in possesso di un involucro con circa 2 grammi di hashish ed un’altra di una bustina con circa un grammo di canapa indiana, pertanto le hanno sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, sono state controllate 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari; in particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo in via Melito presso l’abitazione di un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il quale, alla loro vista, ha lanciato dalla finestra un bilancino di precisione e due involucri contenenti canapa indiana.

I poliziotti, dopo aver recuperato il materiale, sono entrati nell’appartamento dove hanno sorpreso l’uomo, insieme al figlio, in possesso di tre cartucce di diverso calibro e pertanto li hanno denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni.

Infine, gli operatori nel transitare in via Muzio Tuttavilla hanno rinvenuto un ciclomotore rubato lunedì scorso a Sorrento e l’hanno riconsegnato al proprietario.