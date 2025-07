Comune di Taurano – Cartellone Estivo 2025

L’Amministrazione Comunale di Taurano è lieta di presentare il Cartellone Estivo 2025, un programma ricco di appuntamenti culturali, musicali, folkloristici e di intrattenimento, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

Nel corso dei mesi di luglio e agosto, il territorio comunale sarà animato da concerti bandistici, spettacoli teatrali, eventi per bambini, serate gastronomiche e manifestazioni folkloristiche con la partecipazione di ospiti di rilievo.

PROGRAMMA LUGLIO 2025

Piazza Freconia

• 10 luglio – Crazy Animation – Attività e gonfiabili per bambini

• 11 luglio – Concerto Bandistico – a cura del Comitato Festa Francavilla Fontana

• 12 luglio – Concerto Bandistico – Comitato Festa Francavilla Fontana e Bracioliano

Via Lucio Cluenzio – Ingresso libero

• 13 luglio – The Best 90’s – Spettacolo musicale a tema anni ’90

• 14 luglio – Spettacolo serale con:

• Francesco Procopio – Mica so’ io? Mannaggia ‘a cardarella

• Alberto Selly – Intrattenimento musicale

• Gigione – Concerto di musica popolare

• 15 luglio – Concerto di chiusura con Enzo Avitabile

PROGRAMMA AGOSTO 2025

3 agosto – Incontri del Folklore – Esibizioni di gruppi internazionali da Brasile, Cuba, Georgia e Slovacchia

4 agosto – Evento culturale in Piazzale Giovanni Falcone

5 agosto – Serata musicale con degustazioni – Piazza Fontana

6 agosto – Baldoria – Festa folkloristica in Piazza Freconia

7–8 agosto – Sagra dello Gnocco – Tradizione e gastronomia

9–10 agosto – Eventi culturali a cura della Pro Loco – San Giovanni del Palco

11 agosto – Sagra e intrattenimento musicale – a cura della Pro Loco

12 agosto – Concerto nel centro storico con:

• Theos

• Zi Riccardo e le Donne della Tammorra

13 agosto – Serata musicale e gastronomica – Piazza Freconia

14 agosto – Concerto Bandistico – Banda di Lanciano

15 agosto – Festa di chiusura in Piazza Freconia

Un’estate per il territorio

Il cartellone estivo 2025 rappresenta un importante momento di aggregazione, promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni locali. Gli eventi si svolgeranno in diverse aree del paese e saranno tutti a ingresso libero, salvo diverse indicazioni.

L’Amministrazione invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi, contribuendo a rendere queste serate occasioni di comunità e festa.

Per aggiornamenti e comunicazioni ufficiali, si invita a seguire i canali istituzionali del Comune.

Il programma potrebbe subire variazioni per cause organizzative o metereologiche.

Comune di Taurano

Assessorato alla Cultura e agli Eventi