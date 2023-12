Commemorazione di Santa Lucia a Mugnano del Cardinale: Una Giornata di Fede, Tradizione e Partecipazione Comunitaria

Nelle prime ore del mattino nella suggestiva chiesa parrocchiale dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale, si è svolta la commemorazione liturgica di Santa Lucia, vergine e martire. La celebrazione ha avuto inizio con la recita del Santo Rosario di fronte alla statua della santa, seguito dalla solenne Messa presieduta dal rettore e parroco, don Giuseppe Autorino.

Durante la celebrazione, don Giuseppe ha condiviso la storia di santa Lucia, evidenziando i parallelismi con quella di santa Filomena, considerando il contesto delle persecuzioni nei primi secoli della Chiesa. Ha sottolineato la fedeltà a Dio di Lucia, incoraggiando i fedeli a seguire il suo esempio di fede.

Dopo la Messa, i partecipanti si sono spostati nella piazza Umberto I per la tradizionale accensione del Fuocarone, evento organizzato da un dinamico gruppo di giovani. La partecipazione numerosa sia in chiesa che in piazza ha reso l’atmosfera vibrante. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai ragazzi del Fuocarone per la preparazione accurata di entrambi gli ambienti.

La presenza del sindaco Alessandro Napolitano e di numerosi amministratori ha ulteriormente arricchito l’evento, sottolineando l’importanza della tradizione e della partecipazione comunitaria. La giornata ha così rappresentato un momento di condivisione e riflessione, celebrando la fede e la memoria di Santa Lucia nel cuore della comunità di Mugnano del Cardinale.