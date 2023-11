CIMITILE. La consigliera Giuseppina Lucia Ruggiero Malagnini costituisce il gruppo consiliare di Forza Italia. Intervista

Nell’ultimo consiglio comunale tenutosi a Cimitile (NA) il 31 ottobre il consigliere di minoranza, Avv. Giuseppina Lucia Ruggiero Malagnini ha dato luogo alla costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia . Ecco la sua dichiarazione: “Quest’oggi, in qualità di Segretario cittadino del partito FORZA ITALIA, pur senza rinnegare il programma politico da me sottoscritto nella trascorsa competizione elettorale, comunico a Voi tutti la costituzione di un nuovo gruppo consiliare FORZA ITALIA, poichè ritengo sia corretto che il partito di cui mi pregio di far parte sia rappresentato anche in questo Consiglio Comunale e potrà essere un punto di riferimento stabile per tutti i cittadini cimitilesi che si riconoscono in Forza Italia, condividendone i valori fondanti, la linea politica e programmatica. Il nuovo percorso intrapreso si muoverà esclusivamente nel solco di un confronto sui temi prioritari legati all’agenda di Governo, con l’obiettivo di ricercare sempre, al di là delle fisiologiche e sacrosante contrapposizioni tra parti politiche, la sintesi migliore per fronteggiare le molteplici criticità presenti sul nostro territorio. Sono convinta che tutti noi siamo proiettati verso quei principi che devono trovare riscontro nell’unico modello di intendere la politica, come servizio da rendere alla collettività, perchè la politica, come saggiamente ci insegna Papa Francesco, è soprattutto servizio. Non è serva di ambizioni individuali, di prepotenza di fazioni o di centri di interesse. Pertanto, per quanto mi riguarda, non produrrò ostacoli immotivati all’azione dell’esecutivo ma intenderò svolgere, orgogliosamente e con abnegazione, come credo di aver fatto nella mia precedente consiliatura in cui ricoprivo una carica assessoriale, quel compito a cui gli elettori ci hanno demandato. E’ tempo di lavorare e di lavorare anche insieme per raggiungere il risultato che, immagino, ci accumuna: garantire ai nostri cittadini un governo locale all’altezza, che operi nel rispetto del principio della efficacia e della efficienza. La presente dichiarazione viene depositata agli atti del Consiglio Comunale, al Presidente ed al Segretario Comunale per il riconoscimento e per gli opportuni e conseguenti provvedimenti”.

All’indomani dalla costituzione del gruppo abbiamo intervistato la capogruppo per capire i motivi che hanno spinto il consigliere alla nascita di un nuovo gruppo in seno alla minoranza.

Quali i motivi della nascita di questo gruppo? Esclusivamente motivi di carattere politico, perchè è stata da sempre la mia volontà quella di rappresentare Forza Italia all’interno del mio comune, vista la mia militanza nel partito da una vita, non ho mai fatto giri di bandiera, non ho mai cambiato partito e oggi sono segretario cittadino di Forza Italia e responsabile anche responsabile delle pari opportunità di Forza Italia. La mia è stata semplicemente una scelta di partito, tanto è vero nella mia dichiarazione in consiglio lo scorso 31 ottobre, quando ho dato vita al gruppo consiliare autonomo ho precisato che non ho rinnegato la scelta fatta 6 mesi fa di candidarmi con il gruppo “Coraggio Cimitile”, che era chiaramente una lista civica.

La nascita del gruppo lascerà quindi immutati i rapporti con il gruppo di Minoranza “Coraggio Cimitile”. No, c’è un apporto di collaborazione, ma anche con l’attuale maggioranza c’è un rapporto di dialogo, di confronto, tanto e vero che io con la maggioranza ho intenzione di iniziare un ragionamento di dialogo, confronto, per la crescita del territorio. Riproporrò alla maggioranza dei progetti che io avevo promosso quando ero assessore alle politiche sociali e di pari opportunità del Comune di Cimitile anzitutto partendo dalla lotta al bullismo, perchè la formazione delle coscienze inizia soprattutto dalla scuola, quindi prossimamente sottoporrò all’attuale amministrazione comunale e al sindaco Balletta il progetto contro il bullismo che ho promosso tra anni fa, ma non solo quello.

Ci sarà anche quindi una maggiore organizzazione del partito di Forza Italia a Cimitile? Assolutamente si, insieme all’on. Fulvio Martusciello e all’on. Annarita Patriarca stiamo calendarizzando alcuni eventi per portare Forza Italia in maniera fattiva anche su questo territorio, con l’apertura di una sede, in maniera tale che tutti i cittadini di Cimitile che si identificano in Forza Italia sanno dove poter recarsi per raccogliere le loro istanze, le loro proposte. E’ chiaro che la politica si fa attraverso i cittadini, noi siamo dei filtri e dobbiamo necessariamente raccogliere le loro istanze.

Per rilanciare Cimitile cosa è necessario? Di una grande squadra, di una grande volontà, di una grande organizzazione, ma soprattutto di dialogo. La politica non è contrapposizione tra maggioranza e opposizione, per cui se sei minoranza devi bocciare le proposte dell’avversario, bisogna saper dialogare, bisogna sedersi al tavolo, bisogna confrontarsi, bisogna portare sul tavolo delle proposte, chiaramente, realizzabili per il territorio. Basta poco e quel poco può fare la differenza. Oggi dobbiamo essere pronti alle sfide del PNRR quindi è fondamentale avere una grande capacità politica, soprattutto gestionale per raccogliere le molteplici opportunità che il fondo può darci, chiaramente per la crescita del nostro territorio e quelli limitrofi. E’ fondamentale fare rete, è fondamentale avere anche l’umiltà di riconoscere qualche propria incompetenza e affidarsi a figure specialistiche che possono chiaramente aiutare la parte politica a migliorare il proprio territorio.

Come giudica questi primi sei misi di amministrazione Balletta, prima donna sindaco a Cimitile? Innanzitutto i miei complimenti Filomena, che è una collega e che stimo. Anche Filomena ha avuto un passato da assessore, diciamo che non è il momento ancora di giudicare, perchè c’è tempo per poter esprimere un giudizio anche perchè è ancora molto presto.