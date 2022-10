Ciclocross — Mediterraneo Cross e Lauro in tandem per il Trofeo Federal Cross del 30 ottobre

Nel salone San Filippo Neri di Lauro, si sono riuniti il direttivo del Federal Team Bike e l’amministrazione comunale per mettere a punto l’organizzazione del Trofeo Federal Cross, oltre ad accogliere i piccoli e i giovani atleti del sodalizio di Palma Campania per la premiazione, al culmine di un 2022 contraddistinto da lusinghieri traguardi raggiunti e dalle gare svolte a livello nazionale.

Presenti all’incontro il presidente regionale FCI Campania Giuseppe Cutolo, per il Comune di Lauro il presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e la consigliera Paola Scafuro che hanno portato i saluti del sindaco Rossano Sergio Boglione e di tutta l’amministrazione, dando piena disponibilità e collaborazione per la messa in cantiere dell’evento inaugurale del circuito Mediterraneo Cross 2022-2023 in programma domenica 30 ottobre.

Presso il Centro Sportivo Migliano Camp Night, si è quasi pronti ad alzare il sipario su una gara dai contenuti quanto mai interessanti per la disciplina autunnale ed invernale delle due ruote, grazie al dinamismo del Federal Team Bike del presidente Carlo Policano e di tutto il direttivo per la cospicua azione promozionale in favore del fuoristrada e dell’attività giovanile.

“A nome di tutto il Federal Team Bike, vorrei ringraziare l’amministrazione comunale di Lauro per la sensibilità dimostrata verso la nostra scuola di ciclismo e le nostre iniziative sul territorio” ha commentato Carlo Policano.

La gara del prossimo 30 ottobre, oltre ad assegnare punti top class e le maglie di campione regionale FCI Campania, si sviluppa su un percorso sterrato su fondo compatto di origine vulcanica che non crea problemi in caso di pioggia.

La chiusura delle iscrizioni è prevista venerdì 28 ottobre su fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 163201) con pagamento della quota di 15 euro solo per gli amatori, mentre per i tesserati degli enti di promozione sportiva e per eventuali ulteriori dettagli si può consultare il sito ufficiale www.mtbonline.it