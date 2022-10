Ciclocross. A Lauro verso una prima edizione “ad hoc” del Trofeo Federal Cross, la “prima” del Mediterraneo Cross 2022-2023

L’attività del Federal Team Bike è diretta su più fronti: oltre alla valorizzazione del proprio vivaio giovanile, il lavoro più impegnativo si sta per concretizzare con il Trofeo Federal Cross, gara inaugurale del Mediterraneo Cross 2022-2023 in programma domenica 30 ottobre a Lauro, valevole come top class e per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Campania sia per gli agonisti che per gli amatori.

La tracciatura del percorso e la messa in sicurezza proseguono a pieno regime da alcuni giorni, trasformando la location del centro sportivo Night Camp in un’arena a cielo aperto del ciclocross nella quale sono attesi oltre 200 partecipanti da Campania, Basilicata, Puglia e Calabria che sono le quattro regioni capofila del Mediterraneo Cross, più alcuni atleti provenienti da Abruzzo, Lazio e Sicilia.

Su un percorso di 2.500 metri sterrato su fondo compatto di origine vulcanica, con ostacoli naturali e artificiali, ci si prepara a uno spettacolo avvincente e che merita una particolare attenzione specialmente in casa Federal Team Bike che si prepara a fare la sua bella figura con ben 11 atleti al via (seconda squadra per numero di iscritti dietro la pugliese Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino con 15 partecipanti).

Per il sodalizio di Palma Campania in gara tra gli amatori Francesco Moschiano, Pietro Amelia e Veronica Improta mentre non vedono l’ora di misurare il proprio grado di tecnica e di abilità i giovani Gennaro Scibelli, Christian Santaniello, Antonio Papagno, Raffaele Policastro (G6), Giuseppe Gianni, Giovanni Russo (esordienti), Andrea Ruggiero (allievi) e Giuseppe Panariello (juniores).

“Abbiamo terminato la stagione di ciclocross precedente con la vittoria di Francesco Moschiano al Mediterraneo Cross – spiega Carlo Policano, presidente del Federal Team Bike – e abbiamo collezionato due titoli regionali FCI Campania con Giuseppe Menna e Veronica Improta. Il Trofeo Federal Cross è per noi un doppio test, sia per valutare il feedback a livello organizzativo, che per misurare lo stato di forma dei nostri atleti da poco reduci dalla stagione di mountain bike. Rinnovo il mio personale ringraziamento all’amministrazione comunale di Lauro e al sindaco Rossano Sergio Boglione, ai titolari del Centro Sportivo Night Camp, al nostro affezionato sponsor Fratelli Cosenza e a tutti i partecipanti che non vediamo l’ora di accogliere in questa nuova location di gara”.

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso il centro sportivo Night Camp e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).

A disposizione degli atleti gli spogliatoi e le docce nel dopo gara, così come il pasta party presso il ristorante Zero.