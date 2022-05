Cicciano – Area destinata allo sgambamento cani piena di escrementi. Un gruppo di cittadini denuncia l’inciviltà di molti.

di Felice Sorrentino

Una bella area recintata e attrezzata per l’agility dog, sita nel rione Iacp di Cicciano nei pressi del teatro Nadur. Una struttura, insieme al parco giochi intitolato al piccolo Silvestro Delle Cave e ad un’area per il fitness all’aperto, inaugurata il 20 giugno del 2021 dall’amministrazione a guida Corrado.

Si tratta di un’area provvista di paletti per lo slalom, di panche, di una fontana e di altre attrezzature utili a far divertire e tenere in forma i cani. Il problema sollevato da alcuni frequentatori del parco è l’inciviltà dei padroni che, nonostante la presenza di contenitori appositi, non raccolgono le deiezioni dei propri cani, rendendo il prato all’interno dell’area sporco e poco praticabile. “– Non si riesce a godere del tempo insieme al proprio amico a quattro zampe – racconta A. C. residente del posto e frequentatore del parco – invece di giocare e magari rincorrere il cane mentre esegue gli esercizi lungo il percorso, si deve far attenzione a dove si mettono i piedi per evitare di pestare cose poco piacevoli. Purtroppo c’è ancora tanta ignoranza e inciviltà –“

Una pratica, quella di non raccogliere quanto lasciato dai propri cani, che non avviene soltanto all’interno del parco. Infatti, visto che nella zona il verde è abbondante, si può incorrere nelle stesse spiacevoli sorprese anche lungo i viali dove sorge un percorso dedicato alla corsa.

“– Mi dispiace dover constatare certi comportamenti. Il senso civico è una cosa fondamentale e va insegnato partendo dai più piccoli. Avere un cane è bello e dona gioia. Noi in primis come amministrazione comprendiamo le esigenze dei padroni e dei loro amici pelosi e questo parco a loro dedicato ne è la prova – spiega il sindaco Giovanni Corrado – Bisogna quindi trattarlo e trattare anzi l’intero paese come se fosse casa nostra e comportarci di conseguenza. Oltretutto bisogna avere rispetto per gli altri e seguire il giusto esempio dei tanti che, sacchetto alla mano, fanno il loro dovere prima di cittadino e poi di padrone”.

adsense – Responsive – Post Articolo