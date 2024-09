Chiusura delle Scuole a Baiano e Sperone per Allerta Meteo Arancione

In seguito alla dichiarazione della Regione Campania di allerta meteo di livello Arancione, si comunica che tutte le scuole di Baiano e Sperone, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse nella giornata di domani, 9 settembre.

Questa decisione è stata presa come misura preventiva per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e del personale scolastico, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti e alle indicazioni delle autorità competenti, e a limitare gli spostamenti non necessari durante l’allerta.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di monitorare i canali ufficiali del Comune di Baiano e Sperone e della Protezione Civile.