Chiude lo Sportello Bancario ad Avella. La Cittadina Archeologica senza istituto di credito

Avella, il paese più grande del mandamento baianese, si prepara a un cambiamento significativo: la chiusura dell’ultimo sportello bancario, quello di Intesa San Paolo, ex Banco di Napoli. A partire dal prossimo mese di ottobre, questo storico istituto di credito cesserà definitivamente le sue attività nel comune avellano, lasciando la cittadina priva di una banca.

I clienti attualmente serviti dalla filiale di Avella saranno trasferiti agli sportelli di Baiano e Mugnano del Cardinale. Questa decisione segna la fine di un’era per Avella, che in passato ospitava fino a tre istituti di credito. Tuttavia, nel 2024, la realtà economica locale ha portato a una situazione in cui le banche non trovano più vantaggioso mantenere o aprire nuove sedi sul territorio avellano.

La chiusura dell’ultimo sportello bancario rappresenta non solo una questione pratica per i residenti, che dovranno ora rivolgersi a comuni limitrofi per i servizi bancari, ma anche un segnale delle difficoltà economiche che affliggono la zona. Le ragioni dietro questa scelta sono legate principalmente alla mancanza di sviluppo economico e di potenziale di crescita percepito dagli istituti di credito. Va anche detto che chi sa usare Internet può tranquillamente operare da casa se non solo in caso di necessità recarsi presso la propria filiale.

La chiusura dell’ultimo sportello bancario potrebbe avere ripercussioni significative sulla comunità di Avella, specialmente per coloro che ancora preferiscono o necessitano di un’interazione di persona. Questa trasformazione evidenzia un cambiamento più ampio nel modo in cui le banche operano e interagiscono con i loro clienti, spingendo sempre di più verso soluzioni digitali.

Resta da vedere come i residenti e le istituzioni locali affronteranno questa nuova realtà e quali misure saranno adottate per mitigare gli effetti di questa chiusura.