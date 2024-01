CERVINARA. Un grato riconoscimento al 118: “Lode per il servizio essenziale e tempestivo

Un toccante riconoscimento è giunto all’attenzione della Direzione Generale dell’ASL di Avellino e della Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania, da parte del marito di una paziente soccorsa dall’Emergenza territoriale 118 COT di Cervinara. La lettera di elogio sottolinea l’importanza vitale del servizio e l’efficacia dell’intervento dell’equipaggio durante una delicata situazione medica.

Il marito della paziente, colpita da un’ischemia cerebrale, ha espresso la sua profonda gratitudine attraverso una lettera inviata alla Direzione Generale dell’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, e alla Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania. Nella lettera, il marito ha descritto l’intervento tempestivo dell’Emergenza territoriale 118 COT di Cervinara come decisivo per la vita di sua moglie.

“La prontezza e l’efficienza del loro intervento hanno permesso di salvare la vita di mia moglie, colpita da ischemia cerebrale”, ha sottolineato il marito. Il riconoscimento evidenzia il lavoro quotidiano degli operatori dell’Emergenza territoriale, impegnati in prima linea per garantire un servizio strategico e fondamentale per la popolazione della Valle Caudina e dell’intera provincia di Avellino.

Il marito ha espresso la sua riconoscenza nei confronti dell’Equipaggio 118, evidenziando la presenza del medico a bordo come un presidio di sicurezza preventiva per la salute. Il gesto di gratitudine è anche un modo per mettere in luce l’impegno costante e la professionalità del personale del 118, che lavora instancabilmente per rispondere alle emergenze mediche e garantire la migliore assistenza possibile alla comunità.

Il riconoscimento del marito sottolinea la rilevanza di un servizio di emergenza che, grazie al suo operato, continua a svolgere un ruolo cruciale nel preservare vite umane e fornire assistenza medica tempestiva in situazioni critiche.