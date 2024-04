Celebrando l’Unicità: Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo a Avella.

Ieri pomeriggio, sabato 6 aprile 2024, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo celebrata il 2 aprile, il Comune di Avella ha aperto le porte del Teatro Biancardi per accogliere un momento di riflessione e condivisione, mettendo al centro la persona e la sua magnifica unicità. È stato un incontro toccante e significativo, un’opportunità per superare le diagnosi e i limiti, per abbracciare la diversità e celebrare l’autenticità di ogni individuo.

L’invito del Comune di Avella è stato accolto con gratitudine da parte di tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questa giornata ancora più speciale. Un ringraziamento speciale va al Professore Serpico Vincenzo del Forum delle Disabilità di Avella, un vero punto di riferimento sensibile al mondo delle disabilità, e ai giovani del Forum dei Giovani di Avella per il loro coordinamento e il loro prezioso aiuto.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche alla Vice Sindaca Alaia Anna per i suoi saluti e alla dott.ssa Michele Amato, responsabile del servizio di informazione e accoglienza turistica di Avella, per la sua disponibilità e supporto.

Ma soprattutto, un grazie speciale va ai ragazzi di ComeTe, ai loro team e alle loro famiglie. Grazie per aver portato con voi la vostra energia e il vostro impegno, per aver reso questa giornata ancora più luminosa con la vostra presenza.

In un gesto di condivisione e solidarietà, è stata donata al Comune di Avella la maschera di Pulcinella, simbolo della città di Acerra. Un gesto simbolico che unisce le comunità e rafforza il legame tra i territori, dimostrando che crediamo in un mondo in cui la diversità è valorizzata e celebrata come una ricchezza da proteggere e custodire.

Ieri, insieme, è stato fatto un passo avanti verso un mondo più inclusivo e accogliente, un mondo in cui ogni individuo possa sentirsi pienamente accettato e valorizzato per ciò che è. Continuiamo a credere in un mondo possibile, dove il rispetto e l’amore guidano le nostre azioni e dove ogni voce ha il diritto di essere ascoltata e rispettata.