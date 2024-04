Avella protagonista su Rai 3: Riprese per la Rubrica “Mediterraneo”

Rai Mediterraneo, l’appuntamento imperdibile della Tgr dedicato all’attualità internazionale, alla storia, alla cultura e ai volti del Mare Nostrum, ha scelto Avella come protagonista per una delle sue prossime puntate. Il programma, in onda la domenica alle 12:25 su Rai 3, promette di offrire uno sguardo avvincente sulla ricca città archeologica di Avella.

Nei giorni scorsi, una troupe della Rai è giunta ad Avella per preparare le riprese per la rubrica “Mediterraneo”, guidata dal giornalista Vincenzo Calise. Un’immersione totale nel patrimonio archeologico e naturalistico della città, grazie a un percorso guidato dalla competenza della Soprintendente per le province di Salerno ed Avellino, la Dott.ssa Raffaella Bonaudo.

L’intero evento è stato brillantemente coordinato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Avella, sotto la guida dell’Architetto Pasquale Maiella, con il supporto prezioso di Michele Amato e Nelly Russo dell’Ufficio Turistico di Avella.

L’importanza di Avella come meta turistica è sempre più evidente, grazie alla promozione e alla gestione coordinata di tutte le sue attrattive e risorse. Il nuovo modello organizzativo “DMO Welcome Irpinia” si conferma essenziale e necessario per garantire una gestione efficace delle destinazioni turistiche locali.