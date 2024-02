Cat Girace & The Social Guitar Project: Un Concerto di Solidarietà il 2 Marzo presso la Parrocchia del Carmine di Castellammare di Stabia.

Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con il concerto di Cat Girace & The Social Guitar Project presso la parrocchia del Carmine di Castellammare di Stabia.

GAME CHANGER, questo il nome dell’evento benefico in programma sabato 2 marzo, sosterrà le iniziative del parroco don Luigi Milano, il quale negli ultimi anni ha progettato e realizzato iniziative favore della comunità, come il PRANZO SOLIDALE che si svolge ogni domenica nei nuovi spazi mensa della parrocchia, ed è proprio verso questo progetto che saranno devolute le offerte raccolte durante la serata, attraverso una lotteria di beneficenza con estrazione a fine concerto.

Fondato nel 2009, il Social Guitar Project, il corso di Chitarra nato da un’idea del musicista Cat Girace, ha – negli anni – avvicinato oltre mille persone di tutte le età alla pratica dello strumento, favorendo – attraverso la musica – la socializzazione tra le persone e promuovendo iniziative benefiche per Africa, Albania, e per i quartieri stabiesi, con iniziative per i giovani e con campagne di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel 2013 il Social Guitar Project è stato tra i concorrenti di Italia’s got Talent, in onda su Canale 5.

Cat Girace andrà in scena ancora con i suoi allievi, stabilendo un vero e proprio record per questo tipo di evento, con oltre sessanta chitarristi in scena, con la band formata da elementi di valida esperienza, e con il team vocalist che di volta in volta si arricchisce di nuovi talenti: lo show prevede una scaletta di canzoni veramente eterogenea, che andrà dagli standard Jazz/Soul al meglio del pop internazionale, senza tralasciare interventi di Chitarra Classica e una canzone Napoletana. La serata sarà condotta da Salvatore Ricci ed Emanuela Francini.

(ingresso libero a partire dalle ore 20:00)