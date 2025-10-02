Castellammare, 38enne ferito da colpo d’arma da fuoco: è grave in ospedale

Castellammare di Stabia – Un uomo di 38 anni, di origini rumene, è in condizioni critiche dopo essere stato colpito da un proiettile all’addome. L’episodio è avvenuto ieri sera e resta ancora da chiarire in quale punto della città sia maturato il ferimento.

La vittima, inizialmente soccorsa al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, è stata trasferita d’urgenza al Policlinico di Napoli. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata e lo hanno classificato in codice rosso: secondo quanto si apprende, è in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata, intervenuti dopo la segnalazione del nosocomio stabiese. Le indagini mirano a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare il luogo esatto in cui è avvenuta la sparatoria.

Nelle stesse ore, un diverso episodio di violenza ha scosso Salerno, dove nel centro storico si è verificata una sparatoria che ha portato all’arresto di tre persone.

Due episodi distinti, ma che riportano ancora una volta l’attenzione sulla spirale di violenza armata che continua a segnare il territorio campano.