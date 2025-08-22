Casola di Domicella in festa: dal 15 al 17 settembre la Sagra della Frutta Secca

Casola di Domicella si prepara a indossare l’abito buono per la sua festa più attesa: la Sagra della Frutta Secca, in programma il 15, 16 e 17 settembre 2023. Una tre giorni di profumi, sapori e tradizioni che porta nel cuore della piccola frazione irpina centinaia di visitatori desiderosi di gustare i piatti tipici della zona.

Non è un caso che la sagra porti il nome di “frutta secca”: qui, tra i campi e i noccioleti, si contano circa 200 ettari di terreno coltivati a noci e nocciole, una ricchezza che da generazioni sostiene le famiglie del posto e che diventa protagonista assoluta della festa.

Il piatto simbolo: lo spaghetto ‘pe nucell

Ogni sagra ha la sua specialità, e a Casola nessuno ha dubbi: il piatto che fa la storia è lo spaghetto ‘pe nucell, condito con le nocciole tostate e profumato come solo le cucine casolane sanno fare. Una ricetta semplice, popolare e genuina, che affonda le radici nella tradizione contadina.

Non solo spaghetti

Gli stand non si limitano a un piatto solo: gli avventori troveranno anche il classico e intramontabile panino salsiccia e broccoli, oppure la versione più fresca con mozzarella e pomodoro. Non mancano i panzerotti fatti in casa, le bruschette con prodotti tipici, le immancabili crepes alla nocciola e un ricco buffet di dolci alla frutta secca, degno finale di ogni serata.

Una festa popolare

La Sagra della Frutta Secca non è soltanto un appuntamento gastronomico: è un momento di socialità, un’occasione per ritrovarsi, ridere, ascoltare musica e vivere l’atmosfera di paese che in tanti portano nel cuore. Casola, per tre giorni, diventa il centro di una piccola grande festa che unisce tradizione, cultura contadina e convivialità.

Appuntamento quindi a Casola di Domicella, il 15, 16 e 17 settembre: la tavola è pronta, la frutta secca pure. Il resto lo fa l’allegria di chi ci viene a trovare.