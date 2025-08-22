Avella, pulizia dell’alveo del Clanio: sicurezza e decoro al centro dell’intervento

Con un post Facebook, l’amministrazione comunale di Avella, capitanata dal sindaco Vincenzo Biancardi, ha annunciato l’avvio della pulizia dell’alveo del fiume Clanio.

L’intervento, in corso in questi giorni, riguarda l’intero tratto del corso d’acqua e le aree circostanti, restituendo ordine e dignità a una zona che da tempo necessitava di cure. L’operazione ha un duplice obiettivo:

• garantire il corretto deflusso delle acque, soprattutto in caso di piogge intense;

• migliorare la pulizia e il decoro ambientale.

Un lavoro concreto, che si inserisce nel percorso di attenzione e manutenzione costante del territorio. La riqualificazione dell’alveo non rappresenta soltanto un intervento tecnico, ma un segnale forte: Avella si prende cura dei suoi spazi naturali, proteggendo l’ambiente e rafforzando la sicurezza della comunità.

Dal Comune arriva anche un appello chiaro alla cittadinanza: non utilizzare mai più l’alveo come luogo di abbandono illegale di rifiuti, pratica che oltre a danneggiare l’ambiente, vanifica gli sforzi e le risorse messe in campo.

L’operazione sul Clanio è la dimostrazione che con programmazione e impegno si possono ottenere risultati tangibili.