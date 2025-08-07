Caserta, operaio 54enne muore travolto da frana durante lavori di scavo

Un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere edile situato in località Contrada Demanio Vandra, nel comune di Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta. La vittima, Francesco P., era originario di Alife e stava operando alla guida di un escavatore per conto di una ditta impegnata nei lavori per l’estensione della rete fognaria.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive all’incidente, l’uomo si trovava a bordo del mezzo meccanico quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato il cedimento del terreno. Il manto stradale ha improvvisamente ceduto, provocando il ribaltamento dell’escavatore. Il mezzo è finito all’interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri, travolgendo l’operaio che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, cadendo rovinosamente nel fossato.

La dinamica del sinistro appare ancora poco chiara. Testimonianze raccolte sul posto suggeriscono che l’operaio possa aver perso l’equilibrio durante la manovra, battendo violentemente la testa e rimanendo parzialmente sepolto da detriti.

I soccorsi, allertati tempestivamente dai colleghi presenti nel cantiere, sono giunti con squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano e un equipaggio del 118 di Caianello. Ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato vano: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Le autorità giudiziarie hanno aperto un fascicolo per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti del commissariato di Sessa Aurunca, coordinati dal sostituto procuratore Chiara Fioranelli della Procura di Cassino, sono al lavoro per verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza e raccogliere testimonianze dai presenti.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in un contesto come quello dei cantieri edili, dove la cronaca continua purtroppo a registrare episodi tragici come quello che si è consumato mercoledì mattina a Rocca d’Evandro.