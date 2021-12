CASAMARCIANO. GREEN PASS, controlli a tappeto dei Carabinieri e della Polizia Municipale

In relazione alle nuove regole per contenere la pandemia da Covid-19, nella giornata di oggi, domenica 12 dicembre, la Polizia Municipale e i Carabinieri della Stazione di Tufino, hanno effettuato controlli mirati per il controllo del green pass da parte di coloro che accedono nei bar, ristoranti, e gli altri luoghi al chiuso previsti dal decreto.

In particolare hanno controllato i clienti seduti nei bar e pasticcerie del comune di Casamarciano che erano intenti a consumare la colazione, inoltre, i controlli sono proseguiti al centro commerciale SMART controllando dapprima gli avventori seduti a consumare l’aperitivo e in seguito gli operatori intenti alla vendita nei negozi del centro commerciale.

I clienti presenti esprimevano gratitudine agli uomini in divisa complimentandosi con loro.

Come predisposto dalla Prefettura, i controlli continueranno fino a dopo l’Epifania per poter auspicarci delle feste in BIANCO.

